PKP Intercity z niesamowitą promocją. Kto skorzysta z "Podróży za Dychę”?

RMF24

Osoby, które ukończyły 60 lat, już tej jesieni będą mogły skorzystać z wyjątkowej promocji PKP Intercity. W ramach akcji "Podróż za Dychę dla Seniora" bilety na wiele krajowych połączeń kolejowych będą kosztować zaledwie 10 zł. Oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień, ale pozwala na przejazd nawet przez całą Polskę.

Promocja została przygotowana z myślą o Europejskim Dniu Seniora, który przypada 20 października. Tego dnia każdy, kto najpóźniej do 20 października 2026 roku ukończy 60 lat, będzie mógł kupić bilet na przejazd pociągami PKP Intercity za symboliczną kwotę 10 zł. Co istotne, nie jest wymagany status emeryta ani legitymacja emerycka – wystarczy dokument potwierdzający wiek, taki jak dowód osobisty, paszport, prawo jazdy lub dokument w aplikacji mObywatel.

Jakie połączenia obejmuje promocja?

Oferta dotyczy przejazdów krajowych bez przesiadek w 2. klasie pociągów TLK, IC, EIC oraz EIP, w tym również popularnych składów Pendolino. Cena biletu pozostaje taka sama bez względu na długość trasy, co oznacza, że za 10 zł można przejechać nawet z jednego krańca Polski na drugi.

Promocyjne bilety będą dostępne w sprzedaży do 15 października 2026 roku. Można je nabyć przez internet w systemie e-IC, za pomocą aplikacji mobilnej PKP Intercity, w kasach biletowych oraz biletomatach.

Warto pamiętać, że liczba miejsc objętych promocją jest ograniczona, dlatego osoby zainteresowane wyjazdem powinny jak najszybciej zarezerwować bilet. W dniu podróży nie będzie już możliwości zakupu biletów w promocyjnej cenie.

Dodatkowe korzyści i ważne informacje

Promocję można łączyć z wybranymi programami przewoźnika, takimi jak Bilet Rodzinny, Duża Rodzina czy Taniej z Bliskimi. Osoby planujące podróż w wagonach sypialnych lub z miejscami do leżenia muszą jednak pamiętać o dodatkowej opłacie za rezerwację miejsca.