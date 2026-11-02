PKOl i firma byłego prezesa pod lupą śledczych. Nowy komunikat

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Prokuratura Krajowa przejęła śledztwo ws. podejrzenia nieprawidłowości związanych z działalnością Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Polskiego Związku Koszykówki i Polskiej Ligi Koszykówki SA. Śledczy przyglądają się m.in. działaniom firmy należącej do byłego szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosława Piesiewicza.

Komunikat o przejęciu śledztwa opublikowany został na stronie Prokuratury Regionalnej w Gdańsku. Zostało ono wszczęte właśnie przez nią w marcu 2025 r.

Postępowanie dotyczy m.in. podejrzenia wystawiania w latach 2022–2024 przez P.H.U. RADAM Radosława Piesiewicza nierzetelnych faktur VAT na rzecz Polskiego Związku Koszykówki oraz Polskiej Ligi Koszykówki SA. Łączna wartość tych faktur wynosi około 9,3 mln zł. Faktury dotyczą niezrealizowanych usług pośrednictwa handlowego. Śledztwo obejmuje również podejrzenie bezpodstawnej zapłaty przez Polski Związek Koszykówki i Polską Ligę Koszykówki SA około 9,3 mln zł za te niezrealizowane usługi oraz podejrzenie uszczupleń podatkowych w tych podmiotach w łącznej kwocie około 1,3 mln zł - przypomniał rzecznik gdańskiej prokuratury Mariusz Marciniak.

Śledczy badają również m.in. wątek finansowania remontu i wyposażenia restauracji Olympic Sky w Warszawie z pieniędzy PKOl-u „oraz nieuzasadnione prawnie i ekonomicznie zawieranie umów o współpracy i umów cesji wierzytelności”, które miało wyrządzić szkodę Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu.

Aktualnie postępowanie jest przedłużone do 3 kwietnia 2027 r. Prokuratura informuje, że przesłuchano wielu świadków i uzyskano opinię biegłego z zakresu informatyki. Przeprowadzono 30 przeszukań w całym kraju, w czasie których zabezpieczono m.in. dokumenty i sprzęt elektroniczny.

Zebrany i przekazany do Prokuratury Krajowej materiał dowodowy umożliwia kontynuowanie czynności śledczych w szerszej perspektywie, w powiązaniu z materiałami dotyczącymi podejrzenia popełnienia przestępstw w związku z działalnością Zondacrypto - wyjaśnił rzecznik gdańskiej prokuratury.