Prawo i Sprawiedliwość chce wycofać kandydaturę Roberta Jastrzębskiego do Trybunału Konstytucyjnego – dowiedział się portal Onet. Posłowie, którzy podpisali się pod wnioskiem poparcia, są namawiani do wycofania się. Te informację potwierdził poseł partii Marek Ast.

Trybunał Konstytucyjny / Romuald Kłosowski / RMF FM

Z tego co wiem, to kandydatura Roberta Jastrzębskiego jest wycofana, ale dlaczego i jak, to nie wiem - powiedział PAP poseł Ast.



Dodał, że w tej sytuacji pozostają dwie kandydatury - Stanisława Piotrowicza i Krystyny Pawłowicz, a "jedno miejsce pozostanie ciągle wolne i to pewnie kwestia na późniejszy termin".



Nie sądzę, żebyśmy do posiedzenia komisji byli w stanie nową kandydaturę zgłosić, nic mi o tym nie wiadomo, sam jestem tym trochę zaskoczony - powiedział Ast.

Zastąpił Elżbietę Chojnę-Duch

Robert Jastrzębski nie jest kandydatem pierwszego wyboru PiS-u do TK. Wcześniej została zgłoszona Elżbieta Chojna-Duch, ale została zastąpiona właśnie przez Jastrzębskiego. Dr Robert Jastrzębski zasłynął tym, że w marcu 2016 r. - gdy PiS forsowało swoje zmiany w Trybunale Konstytucyjnym - był jednym z ośmiu prawników, którzy poparli te rozwiązania. Wtedy jego opinia została opublikowana na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości.

O wycofaniu swojej kandydatury dowiedziała się od dziennikarzy

Elżbieta Chojna-Duch od dziennikarza Onetu dowiedziała się, że PiS wycofał jej kandydaturę na sędziego TK. Były wcześniej rozmowy, że rozważają taką możliwość. Ale odpowiedź mieli mi dać w poniedziałek. Czemu zmienili zdanie na temat mojej kandydatury? Nie mam pojęcia - przyznała. Nie tłumaczyli tego - dodała

Jak wygląda wybór sędziów do TK?