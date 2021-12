Prawo i Sprawiedliwość przegrało głosowanie w sejmowych komisjach, a tym samym opozycji udało się - przynajmniej na razie - wstrzymać prace nad nowelizacją prawa oświatowego.

Zdjęcie ilustracyjne / Leszek Szymański / PAP

Bezpośrednim powodem, dla którego politycy chcieli zawieszenia dyskusji był brak odpowiedniej ilości czasu na zapoznanie się z propozycjami i niedopuszczenie projektu do szczegółowych prac w podkomisji:



Ktoś za posłów podjął już decyzję o toku pracy nad tym projektem. Nie byli to posłowie. To w rażący sposób narusza przepisy prawa i regulamin Sejmu - przekonywał Czesław Mroczek z Koalicji Obywatelskiej.

Ostatecznie opozycja wygrała głosowanie w proporcji 31:29 i zawiesiła prace w komisji.

PiS chciało, żeby przepisy, nadające kuratorom większą kontrolę nad dyrektorami szkół, zostały przyjęte jeszcze w tym tygodniu.



Co znalazło się w noweli prawa oświatowego?

Zgodnie z projektem, jeśli dyrektor szkoły lub placówki oświatowej nie zrealizuje zaleceń wydanych przez kuratora oświaty, będzie on mógł wezwać go do wyjaśnienia, dlaczego tego nie zrobił. Jeśli dyrektor nadal nie będzie realizował zaleceń, kurator może wystąpić do organu prowadzącego szkołę lub placówkę z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego, bez wypowiedzenia.



Nowelizacja zmierza też do zwiększenia nadzoru nad zajęciami prowadzonymi w szkole przez stowarzyszenia i inne organizacje. Zgodnie z projektem dyrektor szkoły lub placówki będzie miał obowiązek - przed rozpoczęciem zajęć prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje - uzyskać szczegółową informację o planie działania na terenie szkoły, konspekt zajęć i materiały wykorzystywane na oferowanych zajęciach, a także uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty dla działań takiej organizacji w szkole lub w placówce. Udział ucznia w zajęciach prowadzonych przez stowarzyszenia lub organizacje będzie wymagał pisemnej zgody rodziców niepełnoletniego ucznia lub pełnoletniego ucznia.



W rządowym projekcie nowelizacji znalazły się także m.in. zapisy modyfikujące dotychczasowe regulacje działalności oddziałów przygotowania wojskowego, nazywanych wcześniej klasami mundurowymi, i rekrutacji do szkół prowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej.