PiS chce zmian w dostępie do broni. Zapyta myśliwych o zdanie

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Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek ogłosił start szerokich konsultacji społecznych dotyczących „racjonalizacji” dostępu do broni w Polsce. Partia zamierza rozmawiać z żołnierzami, myśliwymi i ekspertami, by wypracować nowe rozwiązania prawne. Pomysł budzi jednak mieszane reakcje wśród polityków i społeczeństwa.

W ostatnich dniach temat dostępu do broni znów rozgrzewa polską scenę polityczną. Wiceprezes PiS Przemysław Czarnek, w odpowiedzi na apel prezydenta Karola Nawrockiego, zapowiedział rozpoczęcie szerokich konsultacji społecznych. Politycy partii rządzącej chcą rozmawiać nie tylko z żołnierzami i funkcjonariuszami służb, ale także z myśliwymi, strzelcami sportowymi czy grupami rekonstrukcyjnymi.

Nawrocki chce dostępu do broni palnej w Polsce? „Musimy podjąć dyskusję” Prezydent Karol Nawrocki podczas uroczystości otwarcia strzelnicy sportowej w Bogutach–Piankach na Mazowszu zaapelował o rozpoczęcie ogólnonarodowej debaty na temat odpowiedzialnego dostępu do broni. Jak podkreślił, Polska znajduje się na końcu…

Celem konsultacji ma być wypracowanie rozwiązań, które pozwolą na „racjonalizację” przepisów dotyczących dostępu do broni. PiS podkreśla, że zależy im na tym, by więcej obywateli potrafiło bezpiecznie posługiwać się bronią i było przygotowanych do obrony siebie oraz kraju.

Takie przepisy muszą być przygotowane odpowiedzialnie. Racjonalizacja nie może oznaczać zagrożenia dla bezpieczeństwa wewnętrznego – podkreślił Czarnek.

Polityczne podziały i brak entuzjazmu

Pomysł PiS nie spotkał się jednak z szerokim poparciem wśród innych ugrupowań. Przewodniczący sejmowej komisji obrony narodowej Andrzej Grzyb przyznał, że poza Konfederacją nie widzi większego entuzjazmu dla liberalizacji przepisów. Jak będzie propozycja, to będziemy dyskutować. Obecnie nie widzę, jak ta propozycja miałaby wyglądać poza generalnym hasłem – stwierdził Grzyb.

Zdaniem przewodniczącego komisji debata wokół dostępu do broni już trwa, a społeczeństwo jest podzielone. Z jednej strony pojawiają się głosy domagające się zaostrzenia kontroli, szczególnie wobec myśliwych, z drugiej – środowiska łowieckie i część polityków sprzeciwiają się nowym restrykcjom.

Bezpieczeństwo kontra wolność

Ważnym aspektem dyskusji jest bezpieczeństwo. Grzyb zwraca uwagę, że zwiększenie liczby broni w obiegu może prowadzić do wzrostu nielegalnego posiadania i zagrożeń dla obywateli.

W ostatnim czasie m.in. o nielegalne posiadanie broni podejrzany jest aresztowany na trzy miesiące 33-letni mężczyzna, któremu prokuratura postawiła zarzuty usiłowania zabójstwa i czynnej napaści na wykonującego czynności służbowe policjanta. 29-letni funkcjonariusz został w czwartek postrzelony w głowę; w piątek zmarł w szpitalu.

Tragiczny finał interwencji policji. Nie żyje postrzelony funkcjonariusz Nie żyje młody policjant z Bolesławca, który został postrzelony w głowę podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Lekarze do ostatniej chwili walczyli o jego życie.

Historia debat i projekty bez finału

To nie pierwsza próba zmiany przepisów dotyczących broni w Polsce. W 2017 roku posłowie Kukiz’15 przedstawili projekt liberalizujący dostęp, ale nie zyskał on poparcia i nie został uchwalony. Temat powrócił po wybuchu wojny na Ukrainie – w 2022 roku pojawiła się kolejna propozycja zmian, jednak również nie doczekała się realizacji.