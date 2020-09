Zakaz uboju rytualnego ma wrócić do projektu ustawy PiS o ochronie zwierząt. W nocy - podczas prac komisji - ten przepis został wykreślony. Teraz poprawkę w tej sprawie zapowiada wiceszef klubu PiS Marek Suski. Dopisana ma zostać również kwestia rekompensat dla hodowców.

Sejmowa komisja rolnictwa poparła w czwartek rano kilka poprawek do projektu noweli ustawy autorstwa PiS o ochronie zwierząt. Najważniejsza z nich to wykreślnie z projektu zapisów ograniczających ubój rytualny tylko do tego na potrzeby krajowych związków wyznaniowych, o co wnioskowała Konfederacja.



Choć rano posłowie PiS przekonywali jeszcze, że zakaz uboju został w nocy wykreślony na komisji przez pomyłkę, to teraz Marek Suski przyznaje - jest grupa posłów PiS, która nie zgadza się z tym projektem. Nie, nie pomyłka. Część posłów głosowała inaczej po prostu, niż rekomendacja klubu. Myślę, że głosowali świadomie - komentuje.

I jak dodaje - Nie ma tak, że wszyscy jednakowo myślą, to rzecz dopuszczalna przecież.

Dopuszczalna w tej sprawie, bo PiS może liczyć na pomoc i Lewicy i klubu PO - zakaz zapewne uda się więc przewrócić do ustawy wieczorem, bo Marek Suski zapowiedział, że jego klub chce natychmiastowego glosowania - tak by projekt nie wracał już na posiedzenie komisji. Wygląda więc, że Kaczyński chce zamknąć sprawę ustawy o ochronie zwierząt - mimo toczącego się sporu wewnątrz koalicji.

Jak podkreślił Suski podkreślił - w czwartek w Sejmie odbywa się II czytanie projektu PiS noweli ustawy o ochronie zwierząt. Zgłosimy poprawki przywracające zakaz uboju rytualnego, ponieważ on nie uzyskał na komisji większości i będziemy również uzupełniać projekt o rekompensaty dla tych, którzy prowadzą firmy z wykorzystaniem uboju rytualnego - powiedział Suski.



Posłowie PiS nie przygotowali jednak na razie żadnych konkretów w tej sprawie. Nie potrafią podać żadnych kwot, ani opisać mechanizmu rekompensat, poza tym, że miałoby to być wyrównywanie poniesionych strat oraz, że zakaz miałby obowiązywać za rok.

Nocne prace komisji

Pierwsze czytanie projektów PiS i KO odbyło się w środę wieczorem , potem trafiły one do komisji rolnictwa i rozwoju wsi. Komisja poparła wniosek o uchwalenie przez Sejmu zmian w ustawie o ochronie zwierząt. Zdecydowała też, że z dwóch poselskich projektów ustaw (autorstwa PiS i KO) mających na celu zwiększenie ochrony prawnej zwierząt, projekt przygotowany przez PiS będzie wiodącym.



Posłowie w nieoficjalnych rozmowach przyznają, że podczas głosowań wiele było przypadkowych rozstrzygnięć, bo w czasie wielogodzinnych głosowań, politycy nie zawsze wiedzieli, nad czym głosują. Konfederacja wielokrotnie postulowała o przeprowadzenie wysłuchania publicznego w sprawie ustawy, politycy chcieli odłożyć pracę do rana, ale z sali słychać było głos jednego z posłów PiS-u, który powiedział "mamy ten projekt dzisiaj uchwalić".





W zakulisowych rozmowach posłowie partii rządzącej przyznają, że z prowadzeniem obrad nie radził sobie wiceszef komisji Kazimierz Gwiazdowski z PiS-u. Poseł chwilami nie mógł zapanować nad parlamentarzystami i niektóre poprawki poddawał pod głosowanie dwukrotnie, wielu posłów nie wiedziało nad czym głosuje. Później pojawiło się zmęczenie.

Kazimierz Gwiazdowski pod nosem wulgarnie żalił się na panujący chaos. Ku...wa. Nikt się nie słucha.

