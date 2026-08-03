Piotr Pytel wśród ułaskawionych przez prezydenta. 22 lata niewinności

Piotr Pytel ułaskawiony
Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Mateusz Kotecki poinformował dzisiaj o trzech postanowieniach prezydenta Karola Nawrockiego w zakresie zastosowania prawa łaski. Jedno z nich ma dotyczyć Piotra Pytla. Potwierdził to TVN24.pl adwokat mężczyzny.
Sytuacja kafkowska. Kim jest Piotr Pytel?
Jak opisywała szczegółowo „Rzeczpospolita”, sprawa Piotra Pytla ma swoje źródło w w Monachium. W 2004 roku doszło tam do zabójstwa kobiety. Pytel od początku utrzymywał, że nie brał udziału w morderstwie. Przyznał jedynie, że wraz z Tomaszem W., „Lisem”, planował napad rabunkowy i czekał na wspólnika w innym miejscu. O zabójstwie miał dowiedzieć się dopiero później.
Kluczowym dowodem przeciwko Pytlowi były zeznania współosadzonego z aresztu, który twierdził, że Pytel przyznał mu się do udziału w zbrodni. Mężczyzna ten miał liczyć na nagrodę wyznaczoną za informacje na temat zbrodni. Na podstawie jego relacji w 2006 roku niemiecki sąd skazał Pytla na dożywocie.
Po latach Tomasz W. został zatrzymany w Polsce, przyznał się do zabójstwa i zeznał, że działał sam, a Pytla nie było w mieszkaniu ofiary. Za tę zbrodnię został skazany w Niemczech na 9 lat i 3 miesiące więzienia, karę już odbył.
Mimo tych nowych okoliczności niemiecki wymiar sprawiedliwości nie uchylił wyroku wobec Pytla. Od 2009 roku odbywał on karę w Polsce. Łącznie spędził już za kratami 22 lata.
Waldemar Żurek wszczął nowe postępowanie ułaskawieniowe
Prokurator Generalny Waldemar Żurek wszczął z urzędu nowe postępowanie ułaskawieniowe. W jego toku uzyskano pozytywną opinię Zakładu Karnego w Rzeszowie dotyczącą przebiegu resocjalizacji skazanego, a 22 czerwca zarządzono przerwę w wykonywaniu kary do czasu zakończenia postępowania.
Po analizie sprawy Prokurator Generalny uznał, że względy humanitarne i sprawiedliwości - blisko 22 lata odbytej kary - pozytywna prognoza penitencjarna oraz wydłużenie okresu oczekiwania na możliwość warunkowego zwolnienia wskutek zmian w polskim prawie uzasadniają ponowne wystąpienie do Prezydenta RP z wnioskiem o zastosowanie prawa łaski.
Przy formułowaniu stanowiska Prokurator Generalny miał również na uwadze to, że (...) proces resocjalizacji przebiega prawidłowo, o czym świadczy pozytywna prognoza penitencjarna. Analiza całokształtu okoliczności pozwoliła Prokuratorowi Generalnemu uznać, że dalsze rygorystyczne wykonywanie kary wobec Piotra Pytla mogłoby w odczuciu społecznym rodzić przeświadczenie o nadmiernej represyjności oraz nadmiernym rygoryzmie polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości - informowała 17 lipca prok. Anna Adamiak, rzecznik Prokuratora Generalnego.