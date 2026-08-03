Piotr Pytel wśród ułaskawionych przez prezydenta. 22 lata niewinności

RMF24

Piotr Pytel znalazł się wśród trzech osób, które ułaskawił dziś prezydent Karol Nawrocki. Potwierdził to TVN24.pl adwokat Pytla. Odsiadywał on karę dożywocia za niepopełnione przez siebie przestępstwo. Za kratami spędził prawie 22 lata, dlatego trudno nie skojarzyć tej sprawy z dramatem Tomasz Komendy, który w więzieniu niesłusznie spędził 18 lat. O zastosowanie prawa łaski wobec Pytla w formie warunkowego przedterminowego zwolnienia go z odbycia reszty kary wnioskował Prokurator Generalny Waldemar Żurek.

Piotr Pytel ułaskawiony

Podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Mateusz Kotecki poinformował dzisiaj o trzech postanowieniach prezydenta Karola Nawrockiego w zakresie zastosowania prawa łaski. Jedno z nich ma dotyczyć Piotra Pytla. Potwierdził to TVN24.pl adwokat mężczyzny.

Sytuacja kafkowska. Kim jest Piotr Pytel?

Jak opisywała szczegółowo „Rzeczpospolita”, sprawa Piotra Pytla ma swoje źródło w w Monachium. W 2004 roku doszło tam do zabójstwa kobiety. Pytel od początku utrzymywał, że nie brał udziału w morderstwie. Przyznał jedynie, że wraz z Tomaszem W., „Lisem”, planował napad rabunkowy i czekał na wspólnika w innym miejscu. O zabójstwie miał dowiedzieć się dopiero później.

Kluczowym dowodem przeciwko Pytlowi były zeznania współosadzonego z aresztu, który twierdził, że Pytel przyznał mu się do udziału w zbrodni. Mężczyzna ten miał liczyć na nagrodę wyznaczoną za informacje na temat zbrodni. Na podstawie jego relacji w 2006 roku niemiecki sąd skazał Pytla na dożywocie.

Po latach Tomasz W. został zatrzymany w Polsce, przyznał się do zabójstwa i zeznał, że działał sam, a Pytla nie było w mieszkaniu ofiary. Za tę zbrodnię został skazany w Niemczech na 9 lat i 3 miesiące więzienia, karę już odbył.

Mimo tych nowych okoliczności niemiecki wymiar sprawiedliwości nie uchylił wyroku wobec Pytla. Od 2009 roku odbywał on karę w Polsce. Łącznie spędził już za kratami 22 lata.

Waldemar Żurek wszczął nowe postępowanie ułaskawieniowe

Prokurator Generalny Waldemar Żurek wszczął z urzędu nowe postępowanie ułaskawieniowe. W jego toku uzyskano pozytywną opinię Zakładu Karnego w Rzeszowie dotyczącą przebiegu resocjalizacji skazanego, a 22 czerwca zarządzono przerwę w wykonywaniu kary do czasu zakończenia postępowania.

Po analizie sprawy Prokurator Generalny uznał, że względy humanitarne i sprawiedliwości - blisko 22 lata odbytej kary - pozytywna prognoza penitencjarna oraz wydłużenie okresu oczekiwania na możliwość warunkowego zwolnienia wskutek zmian w polskim prawie uzasadniają ponowne wystąpienie do Prezydenta RP z wnioskiem o zastosowanie prawa łaski.

Przy formułowaniu stanowiska Prokurator Generalny miał również na uwadze to, że (...) proces resocjalizacji przebiega prawidłowo, o czym świadczy pozytywna prognoza penitencjarna. Analiza całokształtu okoliczności pozwoliła Prokuratorowi Generalnemu uznać, że dalsze rygorystyczne wykonywanie kary wobec Piotra Pytla mogłoby w odczuciu społecznym rodzić przeświadczenie o nadmiernej represyjności oraz nadmiernym rygoryzmie polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości - informowała 17 lipca prok. Anna Adamiak, rzecznik Prokuratora Generalnego.