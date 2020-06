Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Piotr Gliński. Wicepremier i minister kultury odpowie na pytania o ostatni tydzień kampanii prezydenckiej. Sztaby kandydatów prześcigają się pomysłach, jak przekonać do siebie wyborców. Czy Andrzej Duda ma szansę na zwycięstwo w I turze wbrew sondażom, które nie dają mu takiej możliwości?

Nasz gość odpowie też na pytania o to, czy koncerty będą mogły wrócić na stadiony - minister kultury zwrócił się do premiera z prośbą o to, by zniósł limit 150 osób na imprezach masowych - oczywiście przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności przeciw koronawirusowi.

Zapraszamy do słuchania i oglądania Porannej rozmowy Roberta Mazurka w RMF FM i na RMF24.pl w poniedziałek o 8:02!

/ RMF FM