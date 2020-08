"Chcemy, żeby sprzęt komputerowy był dostępny dla wszystkich uczniów w różnych typach szkół" – mówił w poniedziałek minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. Przekonywał, że do tej pory rząd kupił dla szkół ponad 100 tys. laptopów.

Dariusz Piontkowski i burmistrz Czarnej Białostockiej Jacek Chrulski podczas otwarcia zmodernizowanego budynku przedszkola / Artur Reszko / PAP

Na konferencji prasowej Piontkowski podkreślił, że zapewnienie środków bezpieczeństwa w szkołach, takich jak maseczki lub płyny do dezynfekcji, leży w gestii organów prowadzących, czyli - jak mówił - w większości przypadków samorządów. Mimo to, jak przekonywał, "tak jak w okresie wiosennym, tak i teraz, państwo wydało kilkadziesiąt milionów złotych na to, aby te dodatkowe środki trafiły do przedszkoli i szkół, w których uczą się nasze dzieci".



Staraliśmy się także dodatkowo wspomóc samorządy w dodatkowy sprzęt komputerowy. Tu głównie pomocne było Ministerstwo Cyfryzacji, które w ramach programu "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła plus" przeznaczyło łącznie ponad 360 mln zł na zakup stu kilkudziesięciu, a może więcej, tysięcy laptopów - mówił szef MEN.



Dodał, że oprócz tego kilkadziesiąt tysięcy laptopów kupiono w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Te urządzenia zostały przekazane bezpośrednio do szkół, które w tym programie uczestniczą - podkreślił.



Piontkowski wskazał też na program prowadzony przez MEN "Aktywna tablica". Przypomniał, że "w ciągu kilku ostatnich lat przeznaczone zostały ogromne pieniądze na wyposażenie szkół: zakup głośników, projektorów, urządzeń mulimedialnych".



Ten program będzie kontynuowany w kolejnych latach. W 2020 r. wszystkie środki przeznaczone będą na zakup laptopów, bo wiemy, że to w tej chwili największa potrzeba w szkołach - podkreślił minister.



Wymienił również kwoty, które mogą trafić do szkół w ramach programu. Jak mówił, szkoły ogólnokształcące mogą dostać 14 tys. zł. Z kolei szkoły specjalistyczne, np. dla osób niewidomych, mogą dostać 100 tys. zł. Szef MEN zwrócił również uwagę, że z tego wsparcia będą mogły skorzystać nie tylko, jak do tej pory, szkoły podstawowe, ale również średnie i specjalne.



Chcemy, żeby ten sprzęt był dostępny dla wszystkich uczniów w różnych typach szkół - zaznaczył.