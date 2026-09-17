Pilny komunikat wojska. RCB wysłało alert

RMF24

Pilny komunikat Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych. Z powodu ataków rosyjskich dronów na zachodnią Ukrainę rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało alerty do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny.

„Uwaga. W związku z uderzeniami wykonywanymi przez Federację Rosyjską za pomocą odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych na zachodnie terytorium Ukrainy rozpoczęło się operowanie lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej” - taki komunikat po godz. 11:30 zamieściło na platformie X Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbornych.

Jak przekazano, Dowództwo Komponentu Powietrznego „uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji”. Naziemne systemy obrony powietrznej oraz rozpoznania radiolokacyjnego osiągnęły stan gotowości - zapewniono.

W komunikacie czytamy, że to działania prewencyjne i mają na celu zabezpieczenie przestrzeni powietrznej oraz jej ochronę, zwłaszcza w rejonach przyległych do zagrożonych obszarów.

Jak informuje dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada, wojsko zaobserwowało drona o napędzie odrzutowym, nawet 10 km od granicy. Trwa wyjaśnianie, czy został zestrzelony, czy trafił w cel.

Alert RCB wysłany do dwóch województw

Równocześnie RCB wysłało alert do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny.

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” - napisano w alercie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Alert RCB został wysłany do odbiorców tych powiatów i miast:

na terenie woj. podkarpackiego: Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki.

Tarnobrzeg, tarnobrzeski, stalowowolski, niżański, leżajski, kolbuszowski, mielecki, dębicki, ropczycko-sędziszowski, Rzeszów, rzeszowski, łańcucki, przeworski, jarosławski, lubaczowski, jasielski, strzyżowski, brzozowski, Przemyśl, przemyski, sanocki, leski, Krosno, krośnieński, bieszczadzki. na terenie woj. lubelskiego: puławski, opolski, Lublin, lubelski, kraśnicki, janowski, włodawski, łęczyński, świdnicki, Chełm, chełmski, krasnostawski, hrubieszowski, Zamość, zamojski, tomaszowski, biłgorajski, łukowski, Biała Podlaska, bialski, rycki, radzyński, parczewski, lubartowski.

W Lublinie i Rzeszowie zawyły syreny alarmowe.



Czasowo wstrzymane zostały operacje lotnicze na lotniskach w Lublinie i Rzeszowie.