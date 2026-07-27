Pilny komunikat: Polacy muszą zalogować się do mObywatela do 5 sierpnia

RMF24

Ministerstwo Cyfryzacji apeluje do blisko 12 milionów użytkowników aplikacji mObywatel o pilne zalogowanie się do systemu przed 5 sierpnia. To prosty, ale niezbędny krok, który pozwoli na automatyczne przedłużenie ważności cyfrowych dokumentów, w tym mDowodu oraz legitymacji szkolnych i studenckich. Jeśli przegapisz ten termin, Twoje dokumenty wygasną, a ich ponowne przywrócenie może wymagać kłopotliwych formalności.

Zrób to przed 5 sierpnia. Inaczej dokumenty wygasną

Zbliżający się termin 5 sierpnia to ważna data dla wszystkich użytkowników aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji przypomina, że logowanie do systemu w najbliższych dniach jest niezbędne, aby certyfikaty cyfrowych dokumentów zostały przedłużone automatycznie. Dotyczy to nie tylko mDowodu, ale również dokumentu ochrony czasowej, legitymacji szkolnej oraz legitymacji studenckiej.

Wystarczy jedno kliknięcie. Jak działa automatyczna aktualizacja?

Proces aktualizacji certyfikatów jest cykliczny i ma na celu zapewnienie ważności oraz bezpieczeństwa dokumentów elektronicznych. Ministerstwo podkreśla, że logowanie do aplikacji jest standardową i prostą czynnością, która nie wymaga dodatkowych działań ze strony użytkownika. Wystarczy otworzyć aplikację i zalogować się, aby wszystkie przypisane dokumenty zostały automatycznie zaktualizowane.

mObywatel 2.0 dostępny od piątku. Co się zmienia? Od 14 lipca będzie dostępna wersja 2.0 rządowej aplikacji mObywatel. Pojawią się w niej nowe funkcje i usługi.

Wygasły mDowód i legitymacja. Co czeka spóźnialskich?

Osoby, które nie zalogują się do mObywatela przed 5 sierpnia, muszą liczyć się z wygaśnięciem ważności swoich elektronicznych dokumentów. W takiej sytuacji konieczne będzie ich ponowne przywrócenie, co może wiązać się z dodatkowymi formalnościami.

Wizyta w dziekanacie lub nowy kod QR. Jak odzyskać dokumenty?

W przypadku mDowodu oraz dokumentu ochrony czasowej niezbędne będzie potwierdzenie tożsamości za pomocą e-dowodu, profilu zaufanego lub bankowości elektronicznej. Natomiast legitymację szkolną można zaktualizować jedynie ręcznie, korzystając z nowego kodu QR wygenerowanego w Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (ZPE). Z kolei studenci będą musieli pobrać nowy kod QR w dziekanacie, aby odnowić ważność swojej legitymacji studenckiej.

12 milionów użytkowników. Cyfrowa rewolucja w kieszeni

Aplikacja mObywatel cieszy się coraz większą popularnością. Obecnie korzysta z niej blisko 12 milionów Polaków. W aplikacji dostępny jest nie tylko mDowód, ale także szereg innych dokumentów, takich jak prawo jazdy, Karta Dużej Rodziny, legitymacja emeryta-rencisty czy legitymacja osoby niepełnosprawnej.