Ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie miał 51-latek z Chełma w woj. lubelskim, który na osiedlu Kościuszki uszkodził 10 samochodów. Mężczyzna trzeźwieje w policyjnym areszcie.

/ KMP Chełm /

Do zdarzenia doszło wczoraj w nocy na ulicy Wolności w Chełmie w woj. lubelskim.

Kierujący volkswagenem 51-latek jadąc ulicą uderzał w zaparkowane wzdłuż niej samochody. Uszkodził w sumie 10 aut.

Widziały to postronne osoby i to one w pewnej chwili uniemożliwiły mężczyźnie dalszą jazdę. Wezwały też policję.

Mężczyzna został zatrzymany. Okazało się, że był pijany - miał w organizmie ponad 1,5 promila alkoholu. Ponadto mundurowi ustalili, że miał zakaz prowadzenia pojazdów.

Teraz za swoje zachowanie poniesie odpowiedzialność karną. Na razie trzeźwieje w policyjnym areszcie.