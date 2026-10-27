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Pierwsza taka sytuacja od 9 lat. Polak plażą przedostał się do obwodu królewieckiego

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 27 października (08:19)

Obywatel Polski w niedzielę przedostał się plażą Mierzei Kurońskiej z Litwy do obwodu królewieckiego. To pierwszy przypadek takiego naruszenia granicy od 9 lat - informuje litewska straż graniczna.

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Pierwsza taka sytuacja od 9 lat. Polak plażą przedostał się do obwodu królewieckiego
Wieża obserwacyjna na nadmorskiej wydmie (fot. litewska straż graniczna) /materiały udostępnione

Polak został zatrzymany przez rosyjskich pograniczników, gdy wszedł na głębokość kilkuset metrów na terytorium obwodu królewieckiego. Rosjanie powiadomili o tym litewskie służby - to oni przekazali, że sprawcą jest polski obywatel. 

Litewska straż graniczna dziwi się postępowaniu naszego rodaka, który - jak opisano - szedł plażą bez żadnych bagaży, całkowicie ignorując gęsto ustawione tam ostrzeżenia. Najpierw żółte tablice informują o tym, że rozpoczyna się kilkusetmetrowa strefa z zakazem wstępu. Potem są oznaczenia linii granicznej. Według Litwinów, nie sposób nie zorientować się, w którym miejscu jest granica.

Straż graniczna wyjaśnia okoliczności tego zdarzenia. Zabezpieczono materiały dotyczące sprawy, w celu wszczęcia postępowania w sprawie nielegalnego przekroczenia granicy państwowej.

Takie przypadki tuż nad morzem, jak ten odnotowany w niedzielę, są bardzo rzadkie. Ostatni raz straż graniczna odnotowała podobne przekroczenie granicy wzdłuż Morza Bałtyckiego z Litwy do Rosji w 2018 r., a z Rosji do Litwy - w 2017 r.


Źródło: RMF24

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