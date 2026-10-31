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Pierwsza reakcja Kosiniaka-Kamysza na spór ws. Trybunału i spotkanie z Nawrockim

Opracowanie: , Publikacja: Dzisiaj, 31 października (13:04)

W sobotę w Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się seria konsultacji z liderami środowisk parlamentarnych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że podczas rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim poruszy kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa i poszanowania demokracji. Jest to pierwsza reakcja lidera PSL na nocne wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym.

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Pierwsza reakcja Kosiniaka-Kamysza na spór ws. Trybunału i spotkanie z Nawrockim
Władysław Kosiniak-Kamysz, fot. Marcin Bielecki /PAP

O godzinie 13:00 w Pałacu Prezydenckim, jak zapowiadał szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, rozpoczęła się seria spotkań prezydenta Karola Nawrockiego z liderami środowisk parlamentarnych. Celem konsultacji jest stabilizacja sytuacji politycznej oraz przywrócenie porządku konstytucyjnego w kraju. 

Wicepremier, szef MON i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiadając swoje uczestnictwo w spotkaniu, podkreślił, że zamierza poruszyć kwestie fundamentalne dla funkcjonowania państwa. 

„Bezpieczeństwo państwa, poszanowanie demokracji, spokój społeczny i pokój publiczny są wartościami fundamentalnymi. Te tematy podniosę podczas spotkania z prezydentem” – napisał Kosiniak-Kamysz. 

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Konsultacje w Pałacu Prezydenckim

Spotkania w Pałacu Prezydenckim mają być początkiem szerokich konsultacji, które – jak zapowiada Kancelaria Prezydenta – mają doprowadzić do wypracowania rozwiązań gwarantujących stabilność polityczną i społeczną.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

Do eskalacji napięcia doszło po ogłoszeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Kierowanie pracami Trybunału powierzono sędzi Annie Korwin-Piotrowskiej, wybranej przez obecny Sejm. 

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Przed siedzibą TK pojawiły się demonstracje i policja.

W nocy z piątku na sobotę prezydent Nawrocki przerwał lot do Senegalu i natychmiast udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Po opuszczeniu budynku ogłosił zwołanie pilnych konsultacji, argumentując, że doszło do poważnego naruszenia porządku konstytucyjnego. 


Źródło: RMF24/PAP
Tagi: Władysław Kosiniak-Kamysz Trybunał Konstytucyjny

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