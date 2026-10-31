Pierwsza reakcja Kosiniaka-Kamysza na spór ws. Trybunału i spotkanie z Nawrockim

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W sobotę w Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się seria konsultacji z liderami środowisk parlamentarnych. Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz zapowiedział, że podczas rozmowy z prezydentem Karolem Nawrockim poruszy kluczowe kwestie dotyczące bezpieczeństwa państwa i poszanowania demokracji. Jest to pierwsza reakcja lidera PSL na nocne wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym.

O godzinie 13:00 w Pałacu Prezydenckim, jak zapowiadał szef gabinetu prezydenta, Paweł Szefernaker, rozpoczęła się seria spotkań prezydenta Karola Nawrockiego z liderami środowisk parlamentarnych. Celem konsultacji jest stabilizacja sytuacji politycznej oraz przywrócenie porządku konstytucyjnego w kraju.

Wicepremier, szef MON i szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz, zapowiadając swoje uczestnictwo w spotkaniu, podkreślił, że zamierza poruszyć kwestie fundamentalne dla funkcjonowania państwa.

„Bezpieczeństwo państwa, poszanowanie demokracji, spokój społeczny i pokój publiczny są wartościami fundamentalnymi. Te tematy podniosę podczas spotkania z prezydentem” – napisał Kosiniak-Kamysz.

Konsultacje w Pałacu Prezydenckim

Spotkania w Pałacu Prezydenckim mają być początkiem szerokich konsultacji, które – jak zapowiada Kancelaria Prezydenta – mają doprowadzić do wypracowania rozwiązań gwarantujących stabilność polityczną i społeczną.

Kryzys w Trybunale Konstytucyjnym

Do eskalacji napięcia doszło po ogłoszeniu przerwy w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Kierowanie pracami Trybunału powierzono sędzi Annie Korwin-Piotrowskiej, wybranej przez obecny Sejm.

Prof. Marcin Matczak: Do sporu w TK doszło w wyniku nielegalnych działań Prezydenta Czas: 09:57

Przed siedzibą TK pojawiły się demonstracje i policja.

W nocy z piątku na sobotę prezydent Nawrocki przerwał lot do Senegalu i natychmiast udał się do siedziby Trybunału Konstytucyjnego. Po opuszczeniu budynku ogłosił zwołanie pilnych konsultacji, argumentując, że doszło do poważnego naruszenia porządku konstytucyjnego.