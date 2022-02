Na lotnisku Jasionka pod Rzeszowem wylądował samolot z pierwszymi amerykańskimi żołnierzami z 82. Dywizji Powietrznodesantowej, którzy będą stacjonować w Polsce.

Rzecznik prasowy 18 Dywizji Zmechanizowanej mjr Przemysław Lipczyński (C) i amerykańcy żołnierze w porcie lotniczym w Jasionce / PAP/Darek Delmanowicz /

Stany Zjednoczone zdecydowały o wysłaniu do Polski 1700 żołnierzy w związku z napięciem wokół Ukrainy.



Wczoraj na lotnisku w Jasionce wylądowało osiem amerykańskich samolotów, którymi przyleciała grupa przygotowawcza. Jej zadaniem jest zabezpieczenie logistyczne żołnierzy, którzy będą stacjonować w Polsce.

W środę Pentagon zapowiedział czasowe zwiększenie liczby wojsk USA w Europie w celu wzmocnienia wschodniej flanki NATO w związku z koncentracją rosyjskich wojsk przy granicy Ukrainy. 2 tys. żołnierzy jest wysłanych do Polski i Niemiec, z tego 1700 - do naszego kraju. Około tysiąca zostanie przebazowanych z Niemiec do Rumunii.



W USA w stan podwyższonej gotowości do rozmieszczenia w Europie postawiono 8,5 tys. żołnierzy.



Żołnierze, którzy odlecieli do Europy w ramach czasowej amerykańskiej misji wsparcia sojuszników NATO na wschodniej flance, należą do jednej z najbardziej elitarnych i mobilnych jednostek US Army, która brała udział w niemal wszystkich interwencjach wojskowych USA od czasu I wojny światowej.





Wkrótce więcej na ten temat