Pieniądze zamrożone, ofiary czekają. Klienci Zondy chcą zmiany prawa

RMF24

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Pokrzywdzeni klienci upadłej giełdy ZondaCrypto zaproponowali Ministerstwu Sprawiedliwości zmianę prawa, która umożliwiłaby przekazywanie ofiarom majątku zabezpieczonego lub skonfiskowanego w postępowaniu karnym także wtedy, gdy nie zapadł wyrok skazujący.

Obecnie sąd może orzec przepadek mienia bez skazania m.in. gdy podejrzany zmarł, ukrywa się lub ciężko choruje, ale środki trafiają wtedy do Skarbu Państwa.

Pokrzywdzeni mogą odzyskać pieniądze zasadniczo dopiero po prawomocnym wyroku albo w osobnych procesach cywilnych. Przy tysiącach poszkodowanych oznacza to wieloletnie oczekiwanie – wskazuje w komunikacie Kancelaria Prawna Skarbiec, która reprezentuje pokrzywdzonych w sprawach oszustw inwestycyjnych. W przypadku innych głośnych oszustw - Amber Gold i Warszawskiej Grupy Inwestycyjnej - na wyroki czekano kolejno ok. 10 i 20 lat.

Pełnomocnik kilkuset klientów Zondy, radca prawny Robert Nogacki, postuluje m.in. stworzenie jednego, sądowego trybu podziału takiego majątku między zweryfikowane ofiary. Wypłaty miałyby być proporcjonalne, z ochroną osób działających w dobrej wierze i zakazem podwójnego zaspokojenia roszczeń. Dopiero nadwyżka środków trafiałaby do budżetu państwa.

Autorzy propozycji chcą, aby rozwiązanie wprowadzono przy okazji wdrażania do 23 listopada 2026 r. unijnej dyrektywy o odzyskiwaniu i konfiskacie mienia. Ich zdaniem pozwoliłoby to objąć także sprawy już toczące się oraz skuteczniej odzyskiwać aktywa znajdujące się za granicą.

Postulat wiąże się ze śledztwem dotyczącym ZondaCrypto. Prokuratura Krajowa informowała, że zabezpieczony w tej sprawie majątek wynosi ok. 125 mln zł, choć część tej kwoty dotyczy innych wątków postępowania.

Afera Zondacrypto

Postępowanie w sprawie giełdy kryptowalut Zondacrypto zostało wszczęte przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach 17 kwietnia br. pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie.