Pielęgniarki dostaną nowe kompetencje. Chodzi o znieczulanie ran

RMF24

Ministerstwo Zdrowia planuje rozszerzyć kompetencje pielęgniarek zajmujących się leczeniem ran. Zgodnie z przygotowanym projektem rozporządzenia będą one mogły samodzielnie stosować u pacjentów lidokainę, czyli lek miejscowo znieczulający.

Obecnie pielęgniarka może podać lidokainę jedynie na podstawie zlecenia lekarza. Po zmianie nie będzie to konieczne w przypadku świadczeń związanych z leczeniem ran.

Lidokaina ma być wykorzystywana przede wszystkim do miejscowego znieczulenia podczas oczyszczania i opracowywania ran, dzięki czemu zabiegi te będą mniej bolesne dla pacjentów.

Nowe uprawnienia mają dotyczyć pielęgniarek pracujących w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i realizujących świadczenia z zakresu leczenia ran.

Pielęgniarki będą mogły nie tylko samodzielnie podawać lidokainę, ale również ją ordynować i wystawiać na nią recepty — w postaci roztworu do wstrzykiwań.

Ministerstwo argumentuje, że zmiana ułatwi pacjentom dostęp do świadczeń. Nie będą oni musieli dodatkowo umawiać się na wizytę u lekarza tylko po to, aby uzyskać zgodę na zastosowanie lidokainy.

Resort podkreśla również, że poszerzenie uprawnień będzie odpowiadało poziomowi wykształcenia, wiedzy i doświadczenia zawodowego pielęgniarek oraz wzmocni ich samodzielność zawodową.

Jeśli rozporządzenie zostanie przyjęte, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać 14 dni po ich ogłoszeniu.