Pielęgniarki dostaną nowe kompetencje. Chodzi o znieczulanie ran

Obecnie pielęgniarka może podać lidokainę jedynie na podstawie zlecenia lekarza. Po zmianie nie będzie to konieczne w przypadku świadczeń związanych z leczeniem ran.
Lidokaina ma być wykorzystywana przede wszystkim do miejscowego znieczulenia podczas oczyszczania i opracowywania ran, dzięki czemu zabiegi te będą mniej bolesne dla pacjentów.
Nowe uprawnienia mają dotyczyć pielęgniarek pracujących w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej i realizujących świadczenia z zakresu leczenia ran.
Pielęgniarki będą mogły nie tylko samodzielnie podawać lidokainę, ale również ją ordynować i wystawiać na nią recepty — w postaci roztworu do wstrzykiwań.
Ministerstwo argumentuje, że zmiana ułatwi pacjentom dostęp do świadczeń. Nie będą oni musieli dodatkowo umawiać się na wizytę u lekarza tylko po to, aby uzyskać zgodę na zastosowanie lidokainy.
Resort podkreśla również, że poszerzenie uprawnień będzie odpowiadało poziomowi wykształcenia, wiedzy i doświadczenia zawodowego pielęgniarek oraz wzmocni ich samodzielność zawodową.
Jeśli rozporządzenie zostanie przyjęte, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać 14 dni po ich ogłoszeniu.