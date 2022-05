Projektując nowoczesną kuchnię, jednym z najważniejszych jej elementów, jest wybór piekarnika do zabudowy. To nie tylko efektowne, ale i wygodne rozwiązanie - dzięki możliwości umieszczenia piekarnika w tzw. słupku, nie musimy się schylać, wkładając i wyciągając do niego przygotowywane potrawy. Ma to znaczenie zwłaszcza w przypadku ciężkich pieczeni, jak również - ciast. Z takiej perspektywy również zwykle łatwiej śledzić postępy tego, co dzieje się w piekarniku i sprawdzać, czy ciasto odpowiednio się zarumieniło. To oczywiście tylko jedna z opcji - piekarnik do zabudowy daje dużo swobody przy planowaniu rozmieszczenia sprzętów kuchennych, nic dziwnego, że jest tak chętnie wybierany przez osoby ceniące nie tylko świetny design, ale przywiązujące dużą wagę do funkcjonalności. Jak wybrać piekarnik do zabudowy? Przyjrzyjmy się najważniejszym jego cechom!

Piekarnik do zabudowy - czym kierować się przy wyborze? Na jakie parametry warto zwrócić uwagę, szukając idealnego piekarnika do zabudowy? Pora przyjrzeć się najważniejszym z nich! Design - zacznijmy od tego, czym kierujemy się przy wyborze wielu urządzeń do zabudowy. Nie jest tajemnicą, że jedną z głównych ich przewag nad sprzętami wolnostojącymi, jest ich styl i elegancja. Dlatego dobrze szukać sprzętu pasującego do naszej kuchni, który idealnie dopełni wnętrze.

Pojemność - czas na bardziej praktyczne właściwości! Jedną z najważniejszych jest pojemność, decydującą o tym, jakie będziemy mieć możliwości pieczenia. Zwykle piekarniki mają pojemność od 50 do 90 litrów, z czego najpopularniejsze - zwykle około 70 litrów.

Klasa energetyczna - podobnie jak w przypadku innych urządzeń, powinniśmy zwrócić uwagę również na klasę energetyczną. Piekarnik wprawdzie zwykle nie jest tak często używanym sprzętem jak pralka czy zmywarka, jednak zwłaszcza miłośnicy pieczenia powinni zwrócić uwagę na ten parametr.

Sterowanie - dobrze przyjrzeć się też sposobom na sterowanie urządzeniem. W niektórych sprzętach znajdziemy programatory sensoryczne, w innych - tradycyjne, z pokrętłami. Ale to nie wszystkie możliwości - w sprzętach czekają też na nas programatory tekstowe i obrazkowe. Każdy z nich pozwala uruchomić piekarnik, niektóre - znacznie ułatwiając nam pracę, bo podsuwają gotowe schematy ustawień dla konkretnych potraw, na które akurat mamy ochotę.

Sposoby na czyszczenie - dobrze zwrócić uwagę, czy piekarnik ma funkcje ułatwiające czyszczenia sprzętu. Odpowiada za to funkcja pyrolizy, czyli wytwarzania temperatury ponad 500 stopni w celu zamienienia w pył wszystkich ewentualnych zabrudzeń wewnątrz.

Zabezpieczenia - im więcej zabezpieczeń, tym lepiej, zwłaszcza, jeśli mamy w domu dzieci. Producenci oferują różnego typu możliwości w tym zakresie, na przykład - blokadę drzwi. Wiemy już, co wziąć pod uwagę przy wyborze piekarnika. Czas przyjrzeć się konkretnym modelom! Jaki piekarnik do zabudowy wybrać? Sprzęty do zabudowy oferują topowi producenci AGD. Który model wybrać? Oto lista ciekawych rozwiązań, którym warto przyjrzeć się bliżej! PIEKARNIK WHIRLPOOL AKZM 8480 NB - piekarnik od topowego producenta w dobrej cenie. To aż 73 litry pojemności, a do tego - to sprzęt wyposażony w automatyczne programy, umożliwiające łatwe przygotowanie wielu dań. Funkcja Cook3 umożliwia przygotowanie naraz aż 3 różnych dań, bez przenikania się zapachów. O czystość zadbamy dzięki funkcji pyrolizy. PIEKARNIK SAMSUNG DUAL COOK FLEX NV75N7626RB/EO - świetnie oceniany sprzęt od Samsunga z funkcją grilla. Pozwala przygotowywać naraz dwie potrawy przy użyciu różnych temperatur, trybów i czasów pieczenia. Pojemność piekarnika to 75l, a w czyszczeniu pomoże zaawansowana technologia Steam Clean. PIEKARNIK BOSCH HBG633NB1 - piekarnik o pojemności 71l z funkcją grilla, odznaczający się wieloma zaawansowanymi rozwiązaniami. Wygodne sterowanie zapewnia kolorowy wyświetlacz. PIEKARNIK SAMSUNG DUAL COOK FLEX NV75N5641RB/EO - kolejna propozycja od Samsunga, w której znajdziemy wiele ciekawych rozwiązań i inteligentych technologii. Przykład? Dzielone drzwi Flex Door, pozwalają piec naraz dwa dania i otwierać tylko górną część piekarnika - dolna jest cały czas szczelnie zamknięta! Za intuicyjne sterowanie odpowiada wygodny wyświetlacz LED. Gdzie szukać tych sprzętów? Piekarniki do zabudowy w sklepie MediaMarkt to wiele ciekawych opcji do wyboru. Na który postawić? Dobrze przyjrzeć się nie tylko najważniejszym funkcjom, ale też sprawdzić te dodatkowe, ułatwiające życie, które mogą nas zaciekawić na tyle, że zadecydują o wyborze konkretnego modelu!