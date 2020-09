Pieczenie w gardle po posiłku lub w nocy może być objawem różnych chorób, takich jak refluks przełykowo-żołądkowy, zespół pieczenia jamy ustnej (BMS), angina paciorkowcowa lub infekcja wirusowa. Mimo że ta nieprzyjemna dolegliwość nie stanowi zagrożenia dla życia, znacznie obniża komfort codziennego funkcjonowania. Jakie są inne przyczyny pieczenia w gardle i czy istnieją sposoby, dzięki którym pozbędziemy się tego uciążliwego symptomu? Pieczenie w gardle po posiłku i w nocy – przyczyny

Wiele osób, które zmagają się z nieprzyjemnym uczuciem pieczenia, zastanawia się, jakie czynniki mogą wywołać pieczenie w gardle po posiłku, w nocy i w różnych innych sytuacjach. Najczęściej to objaw następujących problemów zdrowotnych:

choroba refluksowa przełyku (GERD)

Jeśli cierpimy z powodu uczucia pieczenia po spożytym pokarmie, w nocy lub przyjmując pozycję leżącą, bardzo możliwe, że przyczyną dyskomfortu jest choroba refluksowa przełyku (GERD tj. gastro-esophageal reflux disease). Treść żołądkowa ma silnie kwaśny charakter, co sprawia, że śluzówka przełyku jest podrażniona, a w niektórych przypadkach może nawet dojść do uszkodzenia ścian przełyku. Schorzenie to dotyka zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Wskutek nieprawidłowej pracy dolnego zwieracza przełyku, dochodzi do zarzucania treści pokarmowej. Chory odczuwa charakterystyczne palenie za mostkiem, może mieć chrypkę, problemy z przełykaniem, wymiotować lub kaszleć.

zespół pieczenia jamy ustnej (BMS)

Pieczenie w gardle może być również spowodowane BMS (Burning Mouth Syndrome) - przewlekłym idiopatycznym zespołem bólowym. To schorzenie o nie do końca wyjaśnionej etiologii, które dotyczy najczęściej kobiet w okresie pomenopauzalnym. Inne objawy zespołu pieczenia jamy ustnej to mrowienie, kłucie, palenie języka, czerwieni wargowej, policzków i gardła. BMS może wynikać z szeregu chorób ogólnoustrojowych, takich jak: alergie, cukrzyca, niedokrwistość z niedoboru żelaza, toczeń rumieniowaty, zespół Sjögrena.

infekcje bakteryjne i wirusowe

Pieczenie w gardle może wynikać z infekcji górnych dróg oddechowych o podłożu bakteryjnym lub wirusowym. Za uczucie pieczenia i dolegliwości bólowe mogą odpowiadać np. paciorkowce Streptococcus pyogenes, rhinovirusy, coronavirusy lub adenowirusy.

choroby nowotworowe

Nawracające pieczenie gardła i jego długo utrzymujący się ból jest zauważalny w pierwszym stadium choroby nowotworowej przełyku i krtani. Do tego rodzaju schorzeń przyczynia się nadużywanie tytoniu i alkoholu. Chory może również odczuwać dyskomfort podczas spożywania pokarmów stałych, ból za mostkiem i cierpieć z powodu nudności.

nerwica

Pieczenie w gardle może mieć również podłoże psychiczne - jeśli towarzyszy mu uczucie ucisku/guli w gardle i te symptomy pojawiają się tylko w stanach silnego wzburzenia lub sytuacjach stresowych, bardzo prawdopodobne, że czynnikiem sprawczym objawów jest nerwica.

leki

Stosowanie niektórych leków również sprzyja uczuciu pieczenia w gardle. Wiele osób, które przyjmują preparaty przeciwdepresyjne, uspokajające, związane z alergią lub rozkurczowe, nie zdaje sobie sprawy, że składniki tych leków mogą powodować suchość w jamie ustnej i pieczenie w gardle.

Uczucie dyskomfortu w przełyku - co pomaga na pieczenie w gardle?

Pierwszym krokiem jest ustalenie przyczyny pieczenia w gardle. W przypadku refluksu, stosuje się leki zmniejszające wydzielanie kwasu solnego - pacjent powinien przestrzegać też specjalnej diety, która wyklucza spożywanie produktów wzmagających wydzielanie soku żołądkowego. Jeśli zdiagnozowana zostanie choroba nowotworowa, to w zależności od rodzaju i stopnia zaawansowania zmian, podejmuje się odpowiednią terapię (np. zabieg operacyjny, w ostatnim stadium nowotworu pozostaje jedynie opieka paliatywna).

Jeśli pieczenie w gardle ma związek z nerwicą, wskazana jest wizyta u psychologa lub psychiatry. Osoby chorujące na BMS mogą korzystać z wielu metod leczniczych, np. przyjmować środki zwiększające wydzielanie śliny, czy zmienić nawyki żywieniowe. Niestety to schorzenie o nie do końca wyjaśnionej etiologii, którego leczenie stanowi wyzwanie (nie zawsze jest efektywne). Z kolei infekcje bakteryjne leczy się antybiotykoterapią. Chcąc uśmierzyć ból i pieczenie gardła spowodowane infekcją wirusową, można stosować leki z benzydaminą (w tym przypadku stosuje się jedynie leczenie objawowe). Istotną kwestią jest również dbanie o odpowiedni poziom nawilżenia błony śluzowej gardła.

Podsumowując, pieczenie w gardle po posiłku, w nocy lub w sposób ciągły to męczący objaw, który obniża jakość życia pacjenta. Jeśli borykamy się z tego typu symptomem od co najmniej 2-3 tygodni, warto skonsultować się z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej lub laryngologiem.