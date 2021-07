Pięcioletni chłopiec został poszkodowany w wypadku w Budzyniu w Wielkopolsce. Zderzyły się tam cztery auta.

Chłopiec został przetransportowany do szpitala śmigłowcem (zdj. ilustracyjne) / Marcin Bielecki / PAP

Do wypadku doszło na drodze krajowej nr 11. Zderzyły się tam trzy auta osobowe i jedno ciężarowe.



Pięcioletni chłopiec to najciężej ranna w wypadku osoba - został przetransportowany helikopterem do szpitala. Jego rodzice zostali przebadani na miejscu - nie potrzebowali hospitalizacji. Pozostałych pięcioro uczestników zdarzenia nie wymagało pomocy medyków.

Na miejscu wypadku wciąż pracują służby. Droga może być zablokowana jeszcze przez kilka godzin.