Piąty alert jednego dnia. Niespokojny poniedziałek na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w poniedziałek pięć alertów związanych z atakiem Rosji na Ukrainę.
Pierwszy, opublikowany o godzinie 16:48, brzmiał następująco: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.
Równo 15 minut później opublikowano kolejne ostrzeżenie, którego treść wskazywała, że sytuacja jest poważniejsza. „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” - informowano.
Oba alerty zostały rozesłane do odbiorców na terenie województwa lubelskiego. O godz. 17:23 RCB poinformowało, że „odwołano zagrożenie atakiem z powietrza”. „Brak zagrożenia na terenie Polski” - zaznaczono.
Szybko się okazało, że w pobliżu polsko-ukraińskiego przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin, po ukraińskiej stronie granicy, uderzył rosyjski dron. Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz doprecyzował, że odrzutowy bezzałogowiec uderzył ok. 2 km od polsko-ukraińskiego przejścia granicznego w Dorohusku. „Nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej” - podkreślił.
Kolejne alerty RCB
Nieco ponad dwie godziny później, o godz. 18:50, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało kolejny alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”. Tym razem SMS-y z ostrzeżeniem zostały wysłane do odbiorców na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.
19 minut później RCB przekazało, że Rosjanie zakończyli atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Podobnie jak wcześniej, tak i w tym przypadku stwierdzono brak zagrożenia na terenie Polski.
Sytuacja powtórzyła się o godz. 20:39. RCB znów poinformowało o „rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy”, a 20 minut później odwołało alert, zaznaczając, że nie było zagrożenia na terenie Polski. W tym przypadku ostrzeżenie również trafiło do osób przebywających na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.
Na tym jednak nie koniec. Kilkanaście minut przed północą mieszkańcy tych samych województw otrzymali piąty tego dnia alert. Odwołano go już chwilę po 24:00.
„Wszystkie ręce na pokład”
Serię poniedziałkowych alarmów skomentował wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, który wieczorem zwołał sztab kryzysowy.
Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości. Nasze służby będą bacznie obserwować to, co się dzieje. Śledzimy komunikaty również z terenu Ukrainy. Podwoiliśmy również obsadę w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie jest już dwóch dyżurnych, więc wszystkie ręce na pokład i będziemy na bieżąco reagować - zapewnił.