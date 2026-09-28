Piąty alert jednego dnia. Niespokojny poniedziałek na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu

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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w poniedziałek pięć alertów dotyczących rosyjskich ataków powietrznych na terytorium Ukrainy, przy czym ostatni z nich ogłoszono chwilę przed północą. SMS-y z ostrzeżeniami trafiły do odbiorców na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało w poniedziałek pięć alertów związanych z atakiem Rosji na Ukrainę.

Pierwszy, opublikowany o godzinie 16:48, brzmiał następująco: „UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”.

Równo 15 minut później opublikowano kolejne ostrzeżenie, którego treść wskazywała, że sytuacja jest poważniejsza. „UWAGA! UWAGA! UWAGA! Zagrożenie atakiem z powietrza. Znajdź bezpieczne miejsce. Stosuj się do poleceń służb. Oczekuj dalszych komunikatów” - informowano.

Oba alerty zostały rozesłane do odbiorców na terenie województwa lubelskiego. O godz. 17:23 RCB poinformowało, że „odwołano zagrożenie atakiem z powietrza”. „Brak zagrożenia na terenie Polski” - zaznaczono.

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Kolejne alerty RCB

Nieco ponad dwie godziny później, o godz. 18:50, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało kolejny alert o treści: "UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów”. Tym razem SMS-y z ostrzeżeniem zostały wysłane do odbiorców na terenie województw lubelskiego i podkarpackiego.

19 minut później RCB przekazało, że Rosjanie zakończyli atak powietrzny na terytorium Ukrainy. Podobnie jak wcześniej, tak i w tym przypadku stwierdzono brak zagrożenia na terenie Polski.

Sytuacja powtórzyła się o godz. 20:39. RCB znów poinformowało o „rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy”, a 20 minut później odwołało alert, zaznaczając, że nie było zagrożenia na terenie Polski. W tym przypadku ostrzeżenie również trafiło do osób przebywających na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu.

Na tym jednak nie koniec. Kilkanaście minut przed północą mieszkańcy tych samych województw otrzymali piąty tego dnia alert. Odwołano go już chwilę po 24:00.

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„Wszystkie ręce na pokład”

Serię poniedziałkowych alarmów skomentował wojewoda lubelski Krzysztof Komorski, który wieczorem zwołał sztab kryzysowy.

Wszyscy tej nocy będziemy w stanie podwyższonej gotowości. Nasze służby będą bacznie obserwować to, co się dzieje. Śledzimy komunikaty również z terenu Ukrainy. Podwoiliśmy również obsadę w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego, gdzie jest już dwóch dyżurnych, więc wszystkie ręce na pokład i będziemy na bieżąco reagować - zapewnił.