Bogdan Zalewski w drugim dniu roku szkolnego stawia na naukę. Zaprosił do porannego programu w internetowej stacji RMF24 nauczycielskiego związkowca, jednego z liderów oporu przeciwko polityce resortu edukacji narodowej. Sławomir Wittkowicz - przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Forum - Oświata” - odpowie na "Siedem pytań o siódmej siedem": o żądania płacowe, o strajkowe rokowania, o możliwy wspólny związkowy front, o szkolne wakaty, o nauczycielski los i etos. ​Oraz o szkolny program.

Sławomir Wittkowicz / Marcin Obara / PAP

"We don't need no education!" - "Mamy w nosie edukację!", "My nie chcemy żadnej szkoły!" - tak można by spolszczyć słowa słynnego utworu grupy Pink Floyd. O rockowym hymnie z zeszłego stulecia zrobiło się ostatnio głośno w Polsce za sprawą podręcznika profesora Wojciecha Roszkowskiego. Historyk wymienił ten hit w książce do "HiT-u" (nowego szkolnego przedmiotu o nazwie Historia i Teraźniejszość) jako ilustrację niepokojących jego zdaniem przemian kulturowych forsowanych przez lewicowe kręgi na świecie. Przebój Brytyjczyków nosi tytuł "Another Brick in the Wall" czyli "Jeszcze jedna cegła w murze" i tak się składa, że krytycy profesora Roszkowskiego widzą w jego podręczniku kolejną edukacyjną cegłę. A czy ta książka ciąży Sławomirowi Wittkowskiemu?

Zapyta o to o 07:07 w radiu RMF24 prowadzący program - Bogdan Zalewski. Godzinę później w innym tonie o tym tomie Robert Mazurek porozmawia w RMF FM z szefem MEN Przemysławem Czarnkiem. Pewnie przyciśnie ministra do muru - czyli do "the wall".