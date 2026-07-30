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Piąte miejsce tylko dla mundurowych. Grzegorz Braun ogłasza

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 30 lipca (18:02)

Lider Konfederacji Korony Polskiej, europoseł Grzegorz Braun, zapowiedział, że w nadchodzących wyborach do Sejmu na listach wyborczych jego ugrupowania w każdym z 41 okręgów wyborczych piąte miejsce będzie zarezerwowane dla przedstawiciela służb mundurowych.

Piąte miejsce tylko dla mundurowych. Grzegorz Braun ogłasza
Konfederacja Korony Polskiej zapowiada stałe miejsce dla przedstawicieli służb na listach wyborczych (Zdjęcie ilustracyjne, fot. Adam Burakowski)

Podczas konferencji prasowej w Warszawie Braun podkreślał, że jednym z głównych celów jego partii jest poprawa bezpieczeństwa w Polsce. Według niego nie będzie to możliwe bez zapewnienia większego bezpieczeństwa i wsparcia funkcjonariuszom służb mundurowych.

Zapowiedział również, że na każdej liście wyborczej Konfederacji Korony Polskiej znajdzie się kandydat wywodzący się ze służb mundurowych, zajmujący stałe, piąte miejsce.

Braun mówił także, że jego formacja chce, by „tylko polski żołnierz pod bronią miał prawo działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i żeby chronił jego granice”.

Obowiązujące przepisy przewidują, że żołnierze zawodowi mogą kandydować w wyborach do Sejmu, Senatu, Parlamentu Europejskiego oraz organów samorządu terytorialnego. W czasie kampanii wyborczej przysługuje im urlop bezpłatny, a o zamiarze kandydowania muszą poinformować dowódcę swojej jednostki.

Źródło: RMF24/PAP

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