Pensje w polskiej policji. Sprawdź, ile możesz zarobić na starcie

RMF24

Około 6,5 tysięcy stanowisk pozostaje do obsadzenia w polskiej policji. Na start kursant po 26. roku życia może liczyć na pensję 5 463,82 zł netto, a młodsi – 5 913,82 zł „na rękę”. Do tego dochodzą dodatki, które mogą znacząco podnieść miesięczne wpływy.

Ile naprawdę zarabia policjant? Wynagrodzenie i dodatki

Podstawowe uposażenie kursanta w policji wynosi 6 498,70 zł brutto, co po odliczeniach daje wspomniane 5,9 tys. zł netto dla osób do 26 lat i 5,4 tys. zł netto dla starszych. Jednak to nie wszystko. Służba w Warszawie lub innych miastach objętych tzw. dodatkiem stołecznym podnosi wynagrodzenie do 7 210,30 zł brutto, czyli nawet 6 561,37 zł netto dla młodszych funkcjonariuszy.

Po ukończeniu kursu podstawowego pensja rośnie. Policjant na stanowisku policyjnym otrzymuje 6 966,50 zł brutto (6 339,51 zł netto do 26 lat, 5 833,51 zł netto po 26. roku życia). Jeszcze więcej zarabiają funkcjonariusze w oddziałach prewencji – nawet 7 466,50 zł brutto, co oznacza do 6 794,51 zł netto.

Najwyższe wynagrodzenie otrzymują policjanci łączący służbę w oddziałach prewencyjnych z dodatkiem stołecznym – 8 178,10 zł brutto, czyli 7 422,07 zł netto przed 26. rokiem życia i 6 791,07 zł netto dla starszych.

Dodatki mieszkaniowe i inne świadczenia

Policja oferuje także świadczenia mieszkaniowe – od 900 do nawet 1 800 zł miesięcznie, niezależnie od podstawowego wynagrodzenia.

To realne wsparcie dla funkcjonariuszy, zwłaszcza na początku kariery. W praktyce oznacza to, że miesięczny „pakiet” może być wyższy o nawet 1 800 złotych.

Rekordowe zatrudnienie

W policji służy dziś 104 tysiące funkcjonariuszy. To rekordowy wynik w historii tej formacji.

Poziom wakatów wynosi obecnie 6 procent - brakuje niewiele ponad 6 i pół tysiąca policjantów. Dla porównania - braki w zeszłym roku były na poziomie ponad 11 tysięcy, a dwa lata temu - prawie 14 tysięcy.

Zdecydowanie poprawiła się też sytuacja w garnizonie warszawskim, w którym od lat liczba wakatów była najwyższa w całym kraju. Jeszcze w maju ten poziom wynosił prawie 20 procent, a dziś - niewiele ponad 16 procent.

Co ciekawe, liczba chętnych do służby w Komendzie Stołecznej Policji jest tak duża, że jej szef zwrócił się o wyznaczenie dodatkowego terminu przyjęć. Planuje się, że w połowie listopada do policji w Warszawie wstąpi kolejnych 200 kandydatów.