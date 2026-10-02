„Pełna gotowość na wypadek wojny”. MON szykuje nową ustawę

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MON pracuje nad ustawą o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny. Projekt ma usprawnić kierowanie obroną kraju, przyspieszyć przerzut wojsk, w tym sojuszniczych, oraz dostosować procedury do zagrożeń hybrydowych, cybernetycznych i dezinformacyjnych – informuje „Rzeczpospolita”. Na razie dokument jest na etapie uzgodnień wewnątrz resortu.

W Ministerstwie Obrony Narodowej trwają prace nad projektem ustawy o pełnej gotowości państwa na wypadek wojny.

Prowadzenie prac nad takim projektem potwierdził „Rz” wydział medialny MON. Celem jest „wzmocnienie zdolności obronnych Rzeczypospolitej Polskiej, usprawnienie współdziałania pomiędzy siłami zbrojnymi a służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo wewnętrzne oraz dostosowanie obowiązujących regulacji do współczesnych zagrożeń, w szczególności o charakterze hybrydowym, cybernetycznym i dezinformacyjnym”.

MON zwraca uwagę, że obecnie rozwiązania dotyczące przygotowań obronnych państwa oraz funkcjonowania systemu kierowania obroną państwa są rozproszone w kilku rozporządzeniach Rady Ministrów wydanych po uchwaleniu wiosną 2022 r. ustawy o obronie Ojczyzny.

Co zakłada ustawa?

Przygotowywany projekt ustawy pozwoli m.in. na wcześniejszy przerzut wojsk, w tym sojuszniczych, powiązanie Planu Reagowania Obronnego RP z dokumentem sojuszniczym NATO Response System, ale też przygotowanie infrastruktury.

Ustawa m.in. rozszerzy liczbę podmiotów biorących udział w systemie stałych dyżurów oraz w systemie kierowania obroną państwa, unormuje zasady pracy pracowników cywilnych na stanowiskach kierowania z ograniczoną możliwością powrotu do domu, wprowadzi zmiany dotyczące planowania operacyjnego w obszarze pozamilitarnym, a także w dokumentacji dotyczącej programowania obronnego. Zmienione zostaną zasady szkolenia, kursów obronnych, a także prowadzenia ćwiczeń obronnych - wylicza gazeta.

Projekt jest na etapie uzgodnień wewnątrzresortowych. Nie wiadomo, kiedy trafi pod obrady Sejmu. Przesłania projektu oczekuje też BBN - pisze „Rz”.