Była już minister funduszy i polityki regionalnej stwierdziła, że gdyby nie odeszła z rządu tydzień temu, „odeszłaby dziś”. „Wojna o Trybunał doprowadziła nas do sytuacji, gdy w Trybunale bardziej przydają się polityk i ślusarz niż prawnik. No i to nie przypadek, że tzw. współ-liderzy tzw. koalicji wczoraj milczeli. Ich głos i tak nie ma znaczenia” - napisała, dodając, że jedynym wyjściem jest reset konstytucyjny. „Bez tego będzie tylko dalsza demolka sądów i państwa” - stwierdziła.
Gdybym nie odeszła z rządu tydzień temu. Odeszłabym dziś. Wojna o Trybunał doprowadziła nas do sytuacji, gdy w Trybunale bardziej przydają się polityk i ślusarz niż prawnik. No i to nie przypadek, że tzw. współ-liderzy tzw. koalicji wczoraj milczeli. Ich głos i tak nie ma znaczenia. Jedyne wyjście to reset Trybunału. Bez tego będzie tylko dalsza demolka sądów i państwa. Kto na tym zyska? Nie wiem, ale na pewno nie Polacy - napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.
W piątkowy wieczór, po ogłoszeniu przerwy w czynnościach prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego, zaostrzyła się sytuacja w siedzibie Trybunału Konstytucyjnego. Nową kierującą pracami Trybunału została sędzia z najdłuższym stażem - Anna Korwin-Piotrowska. Decyzja ta wywołała gwałtowne reakcje - zarówno wśród sędziów, jak i polityków oraz protesty. Przed budynkiem pojawiła się policja, ale też środowiska prawicowe, m.in. Ruch Obrony Granic Roberta Bąkiewicza. Modlono się, śpiewano „Hymn”, a jeden z protestujących - w asyście posła PiS Mariusza Goska - użył szlifierki, by przeciąć łańcuch zabezpieczający bramę. Więcej poniżej.
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