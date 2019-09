Gnał ponad 200 km/h, bo... spieszył się do domu. Mowa o 61-letnim kierowcy Audi Q7, którego zatrzymali w powiecie gorzowskim policjanci z grupy "Speed" zajmujący się walką z najbardziej agresywnymi zachowaniami na drogach.

Gnał ponad 200 km/h. Zatrzymali go policjanci z lubuskiej grupy „SPEED” Lubuska policja /Policja

Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wielkopolskim zatrzymali nonszalanckiego kierowcę w środę, a niedawno opublikowali nagranie wideo pokazujące jak 61-latek pędził drogą w okolicach Marwic.



Jak podaje policja, mężczyzna tłumaczył, że jechał tak szybko, bo spieszył się do domu. Dodał, że tego dnia pokonał już 1000 km trasy. "To raczej argument niezbyt przekonujący, bo po takiej trasie z pewnością wypoczęty nie był. Dodając do tego prędkość przekraczającą 200 km/h należy stwierdzić, że nie było to rozsądne zachowanie" - relacjonują mundurowi.



Zatrzymania dokonali funkcjonariusze z grupy "Speed". Spec-grupa działa w województwie lubuskim od lipca. Policjanci mają walczyć z piratami drogowymi. W ramach grupy działają także mundurowi zwalczający przestępczość kryminalną i cybernetyczną, bo wiele agresywnych zachowań kierowców jest rejestrowanych przez innych użytkowników dróg i przekazywanych policji lub udostępnianych w internecie.