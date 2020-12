W krakowskiej kurii odnalazł się list, który przed laty wysłał do ówczesnego metropolity Stanisława kardynała Dziwisza. Nadawcą wiadomości był ks. Issakowicz-Zalewski, który sam wielokrotnie mówił o tym, że opisał w niej dokładnie sprawę wykorzystywanego seksualnie Janusza Szymika. Dziwisz do tej pory przekonywał, że nigdy taki list do niego nie dotarł.

Arcybiskup senior archidiecezji krakowskiej kard. Stanisław Dziwisz / /Łukasz Gągulski / PAP

W 1993 r. Janusz Szymik po raz pierwszy zgłosił biskupowi bielsko-żywieckiemu Tadeuszowi Rakoczemu, że ksiądz Jan Wodniak, proboszcz parafii w Międzybrodziu Bialskim, wykorzystywał go seksualnie, gdy był nieletni. Podczas tego spotkania złożył swoje świadectwo w formie pisemnej. Bp Rakoczy nigdy w tej sprawie się z nim więcej nie skontaktował, a oprawca mężczyzny pozostał proboszczem na parafii.

Szymik ponownie odwiedził bp. Rakoczego, tym razem w obecności świadka, kilka lat później - w 2007 roku. Wtedy przypomniał mu o swojej sprawie i o tym, że nie zostały podjęte w związku z nią żadne kroki. Ponownie nie było reakcji ze strony biskupa bielsko-żywieckiego i ks. Wodniak nadal sprawował probostwo.

W 2008 r. ofiara wykorzystywania skontaktowała się w tej sprawie z ks. Isakowiczem-Zaleskim, a ten w 2012 r. przekazał jego list z prośbą o interwencję właśnie kard. Dziwiszowi, gdy był on metropolitą krakowskim.

Do tej pory kardynał Stanisław Dziwisz twierdził w rozmowie z TVN24, że do przekazania tego listu nie doszło.

Krakowska kuria tłumaczy odnalezienie listu

24 listopada na stronach instytutu Ordo Iuris ukazał się dokument "Raport McCarricka - Komentarz do "sensacyjnych" zarzutów medialnych wobec Kardynała Dziwisza" podpisany jako artykuł naukowy autorstwa adwokata dr. Michała Skwarzyńskiego, pracownika Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Właśnie z tego tekstu wynika, że list się jednak odnalazł i przyznaje to sam kard. Dziwisz. W raporcie czytamy, że list do tej pory nie został odnaleziony ze względu na to, że zarchiwizowany był pod inną datą, niż tą o której mówił ks. Issakowicz.

Ksiądz Isakowicz-Zaleski w materialne prasowym podaje, że "21 kwietnia 2012 r. przyjechałem do krakowskiej kurii i wręczyłem do rąk własnych kard. Dziwiszowi dokumenty". Jest to błędna data. [...] Po to archiwizuje się materiały, aby móc je wykorzystać w odpowiedzi na pytania. Pytanie jednak musi zawierać prawidłowe dane, inaczej pozoruje się sytuację, aby budować narrację o tym, że Kardynał coś ukrywa. Nie jest to jedyny podobny "przypadek" w sprawie abpa Stanisława Kardynała Dziwisza. Ksiądz Isakowicz-Zaleski w swoim blogu wskazał ten list, ale ma on datę 24 kwietnia 2012 r. i rzeczywiście po tej dacie taki list jest zarejestrowany w archiwum Kurii Krakowskiej - czytamy.

Dr Skwarzyński przyznaje, że z rozmowy z kard. Dziwiszem wie, że ten po odnalezieniu listu przypomniał sobie tę sytuację. Kardynał Stanisław Dziwisz przyznał, że list ks. Isakowicza-Zaleskiego zawierał wiele "punktów dotyczących księży krakowskich i to interesowało kardynała, jako kwestie podlegające jego władzy". Natomiast sprawa proboszcza z Międzybrodzia Bialskiego, czyli księdza z sąsiedniej diecezji, została przekazana właściwemu biskupowi.

Problem też w tym, że nigdzie nie ma informacji, że Kardynał wiedział o jakimkolwiek tuszowaniu tej sprawy, w czasie kiedy był Metropolitą, więc między 2012 a 2016 r. Kardynał o sprawie dowiaduje się na marginesie zagadnień dotyczących własnej diecezji w 2012 r. - można przeczytać w dalszej części raportu.