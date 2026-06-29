RMF24

Policjanci z komendy w Kędzierzynie-Koźlu na Opolszczyźnie wyjaśniają sprawę pogryzienia 9-latka przez psy. Niebezpieczna sytuacja miała miejsce w gminie Pawłowiczki. Chłopiec trafił do szpitala.

Psy uciekły z kojca i zaatakowały dziecko

Policja informuje, że 9-latek został pogryziony w piątek w jednej z miejscowości w gminie Pawłowiczki. Dziecko jeździło na rowerze.

Gdy 25-letnia kobieta chciała dać wodę dwóm owczarkom niemieckim, czworonogi uciekły z kojca, a później przez otwartą bramę wybiegły z posesji. Zaatakowały 9-latka, który z ranami rąk, nóg i głowy został zabrany do szpitala śmigłowcem Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Policja nie informuje o stanie chłopca. Wiadomo jedynie, że nadal jest on pod opieką medyków.

Hospitalizowana została również 25-latka, która po ataku chciała odciągnąć psy od chłopca.

Kobieta była w ciąży. Zdarzenie spowodowało u niej wysoki stres. Została wezwana karetka pogotowia i kobieta trafiła do szpitala - przekazała RMF FM mł. asp. Klaudia Tokarczyk, rzeczniczka policji w Kędzierzynie-Koźlu.

Co może grozić właścicielowi psów?

Wiadomo, że psy były szczepione i pozostawały pod opieką weterynaryjną. Zwierzęta trafiły na obserwację.

Zgodnie z przepisami Kodeksu wykroczeń właścicielowi zwierzęcia, który nie zachowa środków ostrożności związanych z opieką nad nim, grozi ograniczenie wolności, grzywna do 1000 złotych albo kara nagany.

