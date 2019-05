„Na to oświadczenie przyjdzie jeszcze czas. Będzie to oświadczenie samego prezydenta a nie któregoś z jego ministrów” – tak na pytanie o to, czy Andrzej Duda będzie ponownie ubiegał się o fotel prezydenta odpowiada wiceszef jego kancelarii Paweł Mucha. Minister Mucha przypomniał, że kadencja Andrzeja Dudy kończy się 6 sierpnia przyszłego roku. Czy zatem wystartuje w wyborach 2020? „Jest takie oczekiwanie dużej części społeczeństwa. Widzimy, że prezydent jest oceniany bardzo dobrze” – dodał wiceszef jego kancelarii. Zaznaczył, że swoją decyzję Andrzej Duda ogłosi w ciągu kilku miesięcy.

