"Cieszyłbym się, gdyby Paweł Kukiz złożył podpis pod deklaracją programową Polski Ład i gdyby Zjednoczona Prawica się poszerzyła" - powiedział w sobotę wicepremier, lider Porozumienia Jarosław Gowin na antenie Polsat News. Gowin przyznał, że od wielu tygodni trwają rozmowy z środowiskiem Pawła Kukiza.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz lider Porozumienia Jarosław Gowin i lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro / Leszek Szymański / PAP

Mogę powiedzieć tylko tyle, że oczywiście cieszyłbym się, gdyby Paweł Kukiz złożył podpis pod tym dokumentem (deklaracją programową Polski Ład - przyp. RMF FM) i generalnie gdyby Zjednoczona Prawica się poszerzyła - powiedział Gowin.



W sobotę liderzy Zjednoczonej Prawicy podpisali deklarację programową Polski Ład. Po jej podpisaniu prezes PiS Jarosław Kaczyński powiedział, że wierzy, iż wkrótce znajdzie się pod nią więcej podpisów.

Bardzo, bardzo się cieszę, bardzo, bardzo dziękuje. Dziękuję naszym koalicjantom. Tu jest pięć podpisów. Ja wierzę, że niedługo będzie więcej, że to będzie naprawdę szeroki program, program Zjednoczonej Prawicy, ale coraz bogatszej, coraz mocniejszej. Dziękuję bardzo - powiedział prezes PiS w sobotę, prezentując podpisaną deklarację.

Gowin na antenie Polsat News przyznał, że od wielu tygodni trwają rozmowy z środowiskiem Pawła Kukiza.

Nie jest żadną tajemnicą, że od wielu tygodni trwają rozmowy między Zjednoczoną Prawicą, a konkretnie z jednej strony pomiędzy Prawem i Sprawiedliwością, z drugiej strony Porozumieniem, a środowiskiem Pawła Kukiza - powiedział wicepremier.

Ocenił on, że co najmniej duża część zapowiedzi, które zostały przedstawione podczas prezentacji Polskiego Ładu, to rozwiązania, "które w naturalny sposób Pawłowi Kukizowi i jego środowisku powinny być bliskie".

Co znalazło się w Polskim Ładzie?

Polski Ład to program społeczno-gospodarczy na okres pocovidowy, a którego fundamenty to m.in.: 7 proc. PKB na zdrowie; podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł; inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, gwarancja państwa wkładu własnego na mieszkanie i emerytura bez podatku do 2500 zł.

Podczas prezentacji Polskiego Ładu, wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki, marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz wicepremier, szef Porozumienia Jarosław Gowin i minister sprawiedliwości, prezes Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro podpisali deklarację programową.