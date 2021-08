​Gościem Tomasza Terlikowskiego w Popołudniowej rozmowie w RMF24.PL będzie Paulina Malinowska-Kowalczyk, Sekretarz Generalny Komitetu Paraolimpijskiego i doradca prezydenta ds. osób z niepełnosprawnościami. Z naszym gościem porozmawiamy o udziale polskich sportowców w paraolimpiadzie w Tokio. Jak idzie naszym zawodnikom i w ile medali celujemy?

Paulina Malinowska-Kowalczyk / Mateusz Marek / PAP

Zapytamy też, czy igrzyska paraolimpijskie są dobrym motywatorem dla osób z niepełnosprawnościami do rozpoczęcia aktywności fizycznej. Dowiemy się też, na jaki wsparcie ze strony państwa mogą liczyć osoby niepełnosprawne, które chciałyby zacząć uprawiać sport.



