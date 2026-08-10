Patostreamer Crawly nie wjedzie do Polski. NSA oddalił skargę Ukraińca

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Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną Vladyslava O., cudzoziemca znanego w internecie jako „Crawly” - przekazała w poniedziałek Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Oznacza to, że pochodzący z Ukrainy patostreamer nadal nie może wjechać do Polski i innych krajów strefy Schengen.

Ukraiński patostreamer i tiktoker Vladyslav O., który w sieci znany jest jako Crawly lub „gnom z TikToka” zamieszczał w internecie kontrowersyjne nagrania. Na jednym z nich biegał na czworaka po warszawskich centrach handlowych i zaczepiał klientów.

NSA oddalił skargę złożoną przez ukraińskiego patostreamera

W listopadzie 2024 roku patostreamer decyzją szefa MSWiA, na wniosek szefa ABW, został deportowany na Ukrainę. Został również orzeczony wobec niego zakaz ponownego wjazdu do strefy Schengen przez 10 lat.

Crawly postanowił odwołać się od tej decyzji. Jego skargę oddalił najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, a następnie Naczelny Sąd Administracyjny. Oba sądy miały możliwość zapoznania się z niejawnym materiałem przedstawionym przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. „NSA stwierdził wprost, że po analizie tych informacji 'nie znalazł żadnych podstaw do zanegowania stanowiska sądu wojewódzkiego'” - poinformowała ABW.

Sąd zaznaczył również, że obawa dotycząca możliwości prowadzenia działalności szpiegowskiej została przez właściwe organy „w sposób wystarczający wykazana”.

Dobrzyński komentuje: Istniało podejrzenie, że może działać szpiegowsko

Decyzję sądu skomentował rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. On (Crawly - red.) przez ostatni czas bardzo mocno walczył o to, żeby móc wjeżdżać do Polski i żeby dalej stwarzać te zagrożenie. By dalej swoim występami atakować Polskę i Polaków. Istniało uzasadnienie, że może działać szpiegowsko - stwierdził.

ABW: Wniosek o wydalenie Ukraińca z Polski był wynikiem obserwacji cudzoziemca

ABW przekazało, że w uzasadnieniu podkreślono, „że wniosek szefa ABW był wynikiem obserwacji zachowania cudzoziemca, braku poszanowania zasad obowiązujących w państwie przyjmującym oraz ustalenia, że jego działania mogły prowadzić do ujawnienia wrażliwych informacji dotyczących bezpieczeństwa Polski i jej obywateli”.

Sąd podkreślił także, że „w jego ocenie nagrywanie kontrowersyjnych i zaaranżowanych przez stronę zdarzeń naruszających porządek publiczny, a następnie ich upublicznianie na portalach społecznościowych, uprawnia do uznania takiej działalności za odpowiadającą dyspozycji art. 329a ustawy o cudzoziemcach (zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu - red.) z racji choćby tego, że może pokazywać użyte siły, środki, sposób i czas reakcji służb porządkowych”.

Kim jest patostreamer Crawly?

Patostreamer Crawly opublikował m.in. film pokazujący, jak skakał po samochodach na jednym z parkingów w centrum stolicy. Okazało się, że cała sytuacja została przez niego zaaranżowana, a samochody zostały przywiezione na lawetach. Podczas zdarzenia, w którym uczestniczyli jego fani, Crawly spryskał gaśnicą przechodnia, gdy ten zwrócił im uwagę.

Crawly znany jest też z filmików, na których przebrany w strój gnoma wdziera się do miejsc, gdzie mogą przebywać wyłącznie pracownicy sklepów, np. w galeriach handlowych. Podczas jednego ze streamów miał powiedzieć, że Polacy są „j…anymi rogaczami", a on sam wolałby mieszkać w Moskwie.

Tymi słowami zainteresował się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych i złożył zawiadomienie do prokuratury. Według ośrodka Crawly jest białoruskim patostreamerem, który chodził do ukraińskiej szkoły. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego przywołała też inne zdarzenia, które w ostatnim czasie wywołały reakcję opinii publicznej.

Takich incydentów było w Polsce więcej

W maju 2026 r. ukraiński influencer Andrij G. wjechał sportowym samochodem na teren Tatrzańskiego Parku Narodowego, docierając w okolice Morskiego Oka. Zdjęcia i film opublikował następnie w mediach społecznościowych. Na wniosek policji został deportowany i otrzymał pięcioletni zakaz wjazdu do Polski oraz pozostałych państw obszaru Schengen.

W innej sprawie 57-letni obywatel Ukrainy został zatrzymany po nielegalnym wyłowieniu dużego suma z jeziorka Balaton na warszawskim Gocławiu. Mężczyźnie przedstawiono zarzuty związane m.in. z naruszeniem przepisów dotyczących połowu ryb i sposobem traktowania zwierzęcia. Straż Graniczna wydała natomiast decyzję o zobowiązaniu go do przymusowego powrotu oraz orzekła pięcioletni zakaz ponownego wjazdu do Polski i innych państw obszaru Schengen.