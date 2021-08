"Być może najgorszy sen PiS-u się ziszcza, a mianowicie TVN doprowadza do początku końca PiS-u" - oceniła posłanka PSL Urszula Pasławska, komentując odroczenie posiedzenia Sejmu do września. "Będziemy mieli bardzo ciekawą i wywrotową jesień" - dodała.

Wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński (C dół), minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak (P) i wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska (2L) na sali obrad Sejmu w Warszawie / PAP/Wojciech Olkuśnik /

Wniosek o odroczenie obrad Sejmu do września zgłosił klubu Koalicji Polskiej - PSL. Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wnioskował o przerwę do 2 września, marszałek Elżbieta Witek (PiS) zapowiedziała, że przerwa potrwa do 15 września.



Być może najgorszy sen PiS-u się ziszcza, a mianowicie TVN doprowadza do początku końca PiS-u - podkreśliła Pasławska, poproszona przez dziennikarzy o komentarz po głosowaniu w sprawie odroczenia obrad Sejmu.



Mam podejrzenia, że będziemy mieli bardzo ciekawą i wywrotową jesień i myślę, że wiele może się wydarzyć na przyszłym posiedzeniu Sejmu - dodała.



Posłanka PSL podkreśliła, że odroczenie posiedzenia Sejmu jest do 2 września. Wniosek jest wiążący, uzyskał większość, w związku z tym powinniśmy rozpocząć obrady 2 września, po przerwie - powiedziała Pasławska. Dodała też, że, mimo iż obóz rządzący może teraz szukać wyjścia z tej sytuacji, to jednak do odroczenia posiedzenia zobowiązuje go regulamin izby niższej.



Na początku środowych, popołudniowych głosowań Prawo i Sprawiedliwość przegrało kilka głosowań - opozycji udało się uzupełnić porządek obrad o kilka punktów, m.in. o informację rządu nt. organizacji Narodowego Programu Szczepień czy Krajowego Planu Odbudowy.



W tej sytuacji lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz zgłosił wniosek o odroczenie obrad do 2 września do godz. 10.



Marszałek Sejmu Elżbieta Witek poddała ten wniosek pod głosowanie. Za odroczeniem obrad głosowało 229 posłów, m.in. pięcioro posłów Porozumienia, w tym lider partii Jarosław Gowin, przeciw - 227.