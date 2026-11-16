Paraliż finansowy TK? NBP: Są przesłanki do wstrzymania zleceń

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„Zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji przez NBP zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny” - poinformował Narodowy Bank Polski. Jak poinformowano w komunikacie, to pokłosie tego, że „w związku z sytuacją zaistniałą w wyniku wydania 30 października 2026 r. przez Annę Korwin-Piotrowską zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziego TK Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego pojawiło się zagadnienie związane z właściwą reprezentacją Trybunału”.

Spór w Trybunale Konstytucyjnym. NBP rozważa wstrzymanie realizacji płatności

Rachunki bankowe Trybunału Konstytucyjnego prowadzi Narodowy Bank Polski. Instytucja poinformowała dziś, że „zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji zleceń płatniczych dokonywanych przez TK”. Powodem ma być to, jak określono w komunikacie, że nie jest jasne, kto teraz stanowi właściwe kierownictwo Trybunału Konstytucyjnego. Jednocześnie NBP zaznaczył, że nie jest on właściwy do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kierowania TK.

Kwestia ta ma jednak dla NBP podstawowe znaczenie z punktu widzenia ustalenia osób uprawnionych do dysponowania środkami TK zgromadzonymi na rachunkach bankowych prowadzonych przez NBP. W tym stanie rzeczy, niezbędne stało się wypracowanie oceny prawnej zaistniałego stanu faktycznego. W związku z tym w Departamencie Prawnym NBP dokonano - wyłącznie dla potrzeb ustalenia sytuacji NBP jako strony umowy rachunku bankowego zawartej z TK - analizy treści stosunku prawnego ustalonej tą umową i właściwymi dla zaistniałego stanu faktycznego normami, wynikającymi z przepisów powszechnie obowiązujących. W wyniku tej analizy wypracowane zostało stanowisko, zgodnie z którym zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji przez NBP zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny - poinformował Narodowy Bank Polski.

W komunikacie NBP dodano, że Bogdan Święczkowski potwierdził swoje stanowisko w piśmie z dnia 12 listopada 2026 r., dołączając do niego uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2026 r., którą uchylono zarządzenia o natychmiastowej przerwie w czynnościach sędziego TK Bogdana Święczkowskiego i Bartłomieja Sochańskiego.

Dla jednych naprawianie praworządności, dla drugich uzurpacja i zamach stanu

30 października grupa wybranych przez Sejm tej kadencji sędziów TK przekazała informację, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. Święczkowski uznał to za uzurpację. Pod siedzibą TK miały miejsce burzliwe protesty z udziałem różnych polityków prawicy, środowiska związanego z Telewizją Republika i Klubem Gazety Polskiej.

Prezydent Karol Nawrocki, który wszedł do siedziby TK w nocy z 30 na 31 października, stwierdził m.in. że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.

Z kolei premier Donald Tusk oświadczył m.in., że Sejm obecnej kadencji wybrał nowych sędziów TK, ale prezydent nie odebrał od części z nich ślubowania. Co więcej prezes Święczkowski, jak zaznaczyłpremier, uniemożliwiał im podjęcie pracy, a kiedy po wielu tygodniach czekania postanowili podjąć obowiązki, „zostali zaatakowani”. Z uwagi na groźby i atmosferę ewentualnej eskalacji agresji, sędziowie TK weszli do budynku od strony kancelarii premiera w asyście policji.

Barierki poszły w ruch, Robert Bąkiewicz w akcji. Starcia z policją przed Trybunałem Konstytucyjnym Dziesiątki protestujących i policjantów przepychają się przed siedzibą Trybunału Konstytucyjnego. Robert Bąkiewicz i członkowie Ruchu Obrony Granic próbują zablokować wejście do TK. Na miejscu są też posłowie PiS i redaktor naczelny Republiki Tomasz…