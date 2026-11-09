Papież zarządził wizytację w polskiej diecezji. Wojna parafii z biskupem

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Będzie wizytacja apostolska w diecezji bielsko-żywieckiej. Zarządził ją papież Leon XIV. W ostatnim czasie w diecezji doszło do konfliktu między parafianami z Grojca a biskupem.

Kto przeprowadzi wizytację?

O zarządzonej wizytacji poinformowały w poniedziałek diecezjalne służby prasowe. W lakonicznym komunikacie wskazano, że przeprowadzi ją biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.

Diecezja przekazała, że Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała już o wizytacji u ordynariusza bielsko-żywieckiego bp. Romana Pindla.

Nie podano, kiedy się ona rozpocznie i co będzie jej przedmiotem. Wskazano jedynie, że bp Wętkowski, który jest przewodniczącym Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, otrzymał od Stolicy Apostolskiej wszystkie upoważnienia potrzebne do jej przeprowadzenia.

Parafia w Grojcu w centrum uwagi

W ostatnim czasie w kościele bielsko-żywieckim nabrzmiał konflikt wokół odwołanego przez biskupa proboszcza parafii w podoświęcimskim Grojcu ks. Józefa Zborka.

Sprawa toczy się od dwóch lat i wzbudza duże emocje wśród parafian. Kuria zarzuciła duchownemu poważne złamanie przepisów prawa kanonicznego. Proboszcz odwoływał się do instancji watykańskich, które ostatecznie podzieliły stanowisko biskupa.

Kuria twierdzi, że wyjaśnienia byłego proboszcza z Grojca są niepełne Odwołanie wieloletniego proboszcza ks. Józefa Zborka wywołało falę protestów. Duchowny w oświadczeniu zamieszczonym na stronie parafii św. Wawrzyńca wyjawił jakie są powody jego odwołania. Teraz głos zabrała kuria bielsko-żywiecka, która uznała, że…

Biskup z wizytą i eskalacja konfliktu

Eskalacja nastąpiła 4 października, gdy bp Pindel przyjechał do kościoła w Grojcu. Zgromadziły się tam setki osób domagających się pozostawienia proboszcza. Otoczyli świątynię i uniemożliwiali wyjście z niej między innymi ordynariuszowi. Został on zaatakowany słownie i fizycznie. Dopiero po północy w asyście policji hierarcha opuścił parafię.

Diecezja bielsko-żywiecka powstała w 1992 r. W jej skład wchodzi ponad 200 parafii.