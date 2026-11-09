Papież zarządził wizytację w polskiej diecezji. Wojna parafii z biskupem

Kto przeprowadzi wizytację?
O zarządzonej wizytacji poinformowały w poniedziałek diecezjalne służby prasowe. W lakonicznym komunikacie wskazano, że przeprowadzi ją biskup włocławski Krzysztof Wętkowski.
Diecezja przekazała, że Nuncjatura Apostolska w Polsce poinformowała już o wizytacji u ordynariusza bielsko-żywieckiego bp. Romana Pindla.
Nie podano, kiedy się ona rozpocznie i co będzie jej przedmiotem. Wskazano jedynie, że bp Wętkowski, który jest przewodniczącym Rady Prawnej Konferencji Episkopatu Polski, otrzymał od Stolicy Apostolskiej wszystkie upoważnienia potrzebne do jej przeprowadzenia.
Parafia w Grojcu w centrum uwagi
W ostatnim czasie w kościele bielsko-żywieckim nabrzmiał konflikt wokół odwołanego przez biskupa proboszcza parafii w podoświęcimskim Grojcu ks. Józefa Zborka.
Sprawa toczy się od dwóch lat i wzbudza duże emocje wśród parafian. Kuria zarzuciła duchownemu poważne złamanie przepisów prawa kanonicznego. Proboszcz odwoływał się do instancji watykańskich, które ostatecznie podzieliły stanowisko biskupa.
Biskup z wizytą i eskalacja konfliktu
Eskalacja nastąpiła 4 października, gdy bp Pindel przyjechał do kościoła w Grojcu. Zgromadziły się tam setki osób domagających się pozostawienia proboszcza. Otoczyli świątynię i uniemożliwiali wyjście z niej między innymi ordynariuszowi. Został on zaatakowany słownie i fizycznie. Dopiero po północy w asyście policji hierarcha opuścił parafię.
Diecezja bielsko-żywiecka powstała w 1992 r. W jej skład wchodzi ponad 200 parafii.