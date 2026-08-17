Państwowy eDziennik w szkołach. Pilotaż ma ruszyć już wkrótce

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Nowelizacje ustaw: Prawo oświatowe oraz o systemie informacji oświatowej dotyczą przeprowadzenia w roku szkolnym 2026/2027 pilotażu państwowego eDziennika - bezpłatnego rozwiązania dla szkół, zintegrowanego z Systemem Informacji Oświatowej (SIO) 10 sierpnia ustawy przekazano prezydentowi Karolowi Nawrockiemu, który ma 21 dni na podjęcie decyzji w ich sprawie.

Z kolei w poniedziałek do opiniowania trafił projekt rozporządzenia ministra edukacji ws. programu pilotażowego usługi dziennika lekcyjnego w postaci elektronicznej. Regulacja określa m.in. szczegółowy cel pilotażu, termin oraz warunki organizacyjne i techniczne.

Co zostanie przetestowane?

MEN podało, że celem pilotażu jest przetestowanie funkcjonowania eDziennika w aspektach organizacji, sprawności i poprawności działania oraz skuteczności zabezpieczenia przetwarzanych danych przetwarzanych.Przetestowanie funkcjonowania obejmuje szczególnie sprawdzenie procesu przepływu danych, sposobu i poziomu ich zabezpieczenia oraz sprawności i poprawności działania.



Pilotaż ma być następnie oceniony (m.in. na podstawie badania satysfakcji w formie ankiety przeprowadzonej wśród dyrektorów, nauczycieli, innych pracowników szkoły, uczniów i rodziców). Finalnie ma on posłużyć „przygotowaniu docelowych rozwiązań technicznych pozwalających na uruchomienie pełnej funkcjonalności systemu” od roku szkolnego 2027/2028. Ma to umożliwić korzystanie z eDziennika przez wszystkie uprawnione i zainteresowane rozwiązaniem publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, ponadpodstawowe oraz artystyczne.



eDziennik ma być alternatywą dla istniejących na rynku komercyjnych dzienników elektronicznych. Rozwiązanie ma być dobrowolne - szkoły same zdecydują, czy chcą z niego korzystać.

Resort zakłada, że pilotaż zostanie uruchomiony od 22 września 2026 r. i odbędzie się w roku szkolnym 2026/2027 w wybranych publicznych i niepublicznych szkołach oraz w szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne.

Dwuetapowy wybór szkól do testów

Wybór szkół do pilotażu ma być dwustopniowy. Najpierw - czytamy - kuratorzy oświaty, w porozumieniu z dyrektorami szkół, wskażą do udziału w pilotażu co najmniej jedną szkołę w danym województwie, a dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej, w porozumieniu z dyrektorami szkół artystycznych, wskaże co najmniej dwie szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne.



Według resortu ma to zapewnić „reprezentatywność próby testowej przy jednoczesnym zachowaniu zasady dobrowolności i partnerstwa” i zagwarantować, że do pilotażu trafią szkoły o zróżnicowanym poziomie rozwoju cyfrowego. Zgodę na udział w pilotażu będzie musiał wydać organ prowadzący daną szkołę.



Następnie, spośród wskazanych szkół, minister ma wyłonić „co najmniej 18 szkół do udziału w pilotażu”, biorąc pod uwagę kryteria: potrzebę udziału w pilotażu szkół o zróżnicowanym poziomie rozwoju cyfrowego, dotychczasowe zaangażowanie szkół w projekty edukacyjne oraz zapewnienie udziału w pilotażu szkół specjalnych.



Szkoła będzie mogła zrezygnować z uczestnictwa w pilotażu w trakcie jego trwania, a minister ma wyznaczyć w jej miejsce kolejną. Lista szkół ma być dostępna publicznie.



Projekt określa też, że aby szkoła mogła wziąć udział w pilotażu, „będzie obowiązana zapewnić dyrektorowi szkoły, nauczycielom oraz wyznaczonym przez dyrektora szkoły pracownikom szkoły niebędącymi nauczycielami, komputery stacjonarne, laptopy lub laptopy przeglądarkowe z dostępem do internetu”. Z kolei rodzice muszą mieć telefon komórkowy z dostępem do internetu i być użytkownikami aplikacji mObywatel.



Ewaluacja pilotażu ma być dwuetapowa: śródokresowa - do 31 stycznia 2027 r., a końcowa - w terminie „umożliwiającym wdrożenie rekomendacji dotyczącej dalszego wdrażania eDziennika” - nie później niż w terminie miesiąca od dnia zakończenia pilotażu.



Ministerstwo wyliczyło, że stworzenie, a potem funkcjonowanie dziennika elektronicznego, będzie kosztowało państwo w ciągu dziesięciu lat około 216,5 mln zł.