Państwa UE uzgodniły stanowisko w sprawie ETS. Przemysł dostanie więcej darmowych uprawnień

RMF24

Państwa Unii Europejskiej porozumiały się w sprawie zwiększenia liczby darmowych uprawnień do emisji CO2 dla części przemysłu. „Dobra wiadomość dla Polski” – mówi w rozmowie z RMF FM eurodeputowany Adam Jarubas, który zajmuje się tą sprawą z ramienia PE. Chodzi o zasady przyznawania darmowych uprawnień na lata 2026–2030 dla przemysłu korzystającego z ciepła i paliw. Stanowisko krajów UE jest mandatem na negocjacje w tej sprawie z Parlamentem Europejskim.

Jak dowiedziała się dziennikarka RMF FM, Polska poparła kompromis, bo rozwiązania są korzystne. „Poparliśmy, to jasne, bo to więcej darmowych pozwoleń dla naszego przemysłu” – usłyszała dziennikarka RMF FM. Za były także Niemcy i Francja. Włochy wstrzymały się od głosu. Rzym chciał objęcia rozwiązaniem dodatkowego sektora, czego nie uwzględniono.

Bardzo się cieszę, bo to oznacza, że będziemy mogli bardzo sprawnie i szybko procedować, żeby jak najszybciej te wolne, darmowe uprawnienia trafiły do polskiego przemysłu i ciepłownictwa – powiedział RMF FM europoseł Andrzej Jarubas.

Komisja Europejska zaproponowała wykorzystanie około 88 milionów uprawnień, które można przeznaczyć na darmowe przydziały w latach 2026–2030. Według jej szacunków oznacza to około 6 miliardów euro oszczędności dla przemysłu. Państwa UE dołożyły do tego jeszcze 33 miliony uprawnień, które wcześniej nie zostały wykorzystane. W sumie chodzi więc o około 121 milionów uprawnień dla przemysłu. Duża część może trafić do polskich firm, obniżając ich koszty – wyjaśnia europoseł.

Jarubas zaproponuje w swoim raporcie podobne rozwiązanie dotyczące dodatkowych około 30 milionów uprawnień.

Jakie będą kolejne kroki?

Teraz sprawą zajmie się Parlament Europejski, który zdecydował wczoraj o pilnym procedowaniu raportu Jarubasa. Po przegłosowaniu dokumentu na sesji plenarnej PE w październiku, stanie się on stanowiskiem całego PE i rozpoczną się negocjacje z państwami UE. Mogą one ruszyć w listopadzie.

Jarubas liczy na szybkie porozumienie. Myślę, że to jest niejako oczywiste i wszyscy czują potrzebę skończenia tego. W listopadzie mam nadzieję, że zakończymy pracę – zaznacza.

Jego zdaniem dodatkowe darmowe uprawnienia mogłyby trafić do przemysłu od stycznia. Ostateczny termin będzie jednak zależał od porozumienia Parlamentu i państw UE.