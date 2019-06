Znacie rodzinne legendy, jak to młody tata gna w stresie do urzędu, by zarejestrować potomka, a tam się okazuje, że nie ma pewności jak potomek powinien mieć na imię? Wiele się od tego czasu zmieniło. Co? Już nie musisz iść do urzędu, by zgłosić narodziny dziecka. Możesz to zrobić online.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay Trudny wybór? Przed przystąpieniem do zgłoszenia narodzin malucha warto wyjaśnić jeszcze jedną kwestię... Jak dziecko będzie miało na imię? Niezdecydowanym rodzicom polecamy ranking najpopularniejszych imion w Polsce w 2018 r . Zdradzimy, że w ubiegłym roku dziewczynki najczęściej nazywano: Zuzanna, Julia i Maja. Chłopców - Antoni, Jakub, Jan. Nie ma sformalizowanej listy imion, które możesz nadać dziecku, ale pamiętaj o pewnych ograniczeniach: · nie możesz nadać dziecku więcej niż dwóch imion, · imię nie może być ośmieszające ani nieprzyzwoite, · imię nie może mieć formy zdrobniałej. Imię wybrane? Czas na kolejny krok. Rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany (PZ). Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmieni. Założenie jest proste, szybkie i... bezpłatne. Masz do wyboru dwie możliwości: Opcja 1: W systemie bankowości elektronicznej Twojego banku wypełnij formularz o założenie Profilu Zaufanego. Operację potwierdź bankowym kodem autoryzacyjnym. Na adres mailowy otrzymasz potwierdzenie założenia konta. Opcja 2: Profil Zaufany możesz założyć również bez wykorzystania do tego celu bankowości elektronicznej - przez Internet, potwierdzając go w punkcie potwierdzającym. Wejdź na stronę www.pz.gov.pl, wybierz możliwość założenia Profilu Zaufanego z potwierdzeniem w punkcie potwierdzającym. Odwiedź punkt potwierdzający. Masz na to 14 dni od złożenia wniosku. Sprawdź, gdzie w Twojej okolicy znajduje się najbliższy. Pełna lista punktów potwierdzających.



Mama czy tata? Profil Zaufany już założony? Jeśli tak, wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i wybierz usługę, z której chcesz skorzystać, czyli "Zgłoś urodzenie dziecka" Po zalogowaniu system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie - o zweryfikowanie Twoich danych. W kolejnym kroku przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię, które chcesz mu nadać. Odszukaj także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe. Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym). Odpis aktu urodzenia, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji, zostanie przesłany w wersji papierowej lub elektronicznej. Razem z nim otrzymasz powiadomienie o nadanym numerze PESEL oraz zaświadczenie o zameldowaniu. Najważniejszy pierwszy krok Tak to wygląda w skrócie: Krok 1: oświadczasz, że jesteś matką/ojcem dziecka Krok 2: sprawdzasz poprawność swoich danych, wprowadzasz dane drugiego rodzica Krok 3: wpisujesz dane dziecka Krok 4: wybierasz adres zameldowania dziecka i sposób, w jaki chcesz odebrać dokumenty (elektronicznie - skrzynka ePUAP, osobiście, pocztą tradycyjną) Krok 5: podgląd wniosku i... podpis (Profilem Zaufanym). Deadline: 21 dni Narodziny dziecka należy zgłosić w ciągu 21 dni od wystawienia karty urodzenia. Wystawia ją upoważniona do tego osoba, która odebrała poród - np. lekarz lub położna. Następnie zostaje przekazana do Urzędu Stanu Cywilnego (USC). Musi tam trafić najpóźniej trzy dni od wystawienia. Na podstawie elektronicznego zgłoszenia, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego sporządzi akt urodzenia (nastąpi to w kolejnym dniu roboczym) oraz inne dokumenty - jeden bezpłatny odpis skrócony aktu urodzenia, powiadomienie o nadaniu numeru PESEL i - jeśli maluch został zameldowany - także zaświadczenie o zameldowaniu. W zgłoszeniu warto podać swój adres e-mail i numer telefonu - mogą się przydać, gdyby kierownik USC potrzebował wyjaśnień lub dodatkowych informacji.

