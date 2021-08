​Miś Uszatek w koszulce z łódką, rajstopy z bramą Manufaktury, a może kubek z jednorożcem? Co dziś jest symbolem Łodzi i jakie pamiątki cieszą się największym wzięciem wśród turystów?

Absolutnym bestsellerem są maskotki z Misiem Uszatkiem, które są w naszej ofercie w 3 różnych rozmiarach i w kilku zestawach ubraniowych - od tradycyjnej piżamki po specjalnie zaprojektowaną koszulkę z łódzkim herbem (którą stworzył nasz kolega Piotr Miłek) - opowiada prezes Łódzkiej Organizacji Turystycznej - Tomasz Koralewski. Miś Uszatek sprzedaje się na wszystkim, to: magnesy, kubeczki, książki w tym reprint oryginalnego wydania autorstwa Czesława Janczarskiego (twórcy postaci Uszatka), portfele, ołówki czy zakładki filcowe do książek. Dużą popularnością cieszą się również autorskie koszulki z łódzkimi motywami. Mamy koszulki z jednorożce, nawiązujące do barw łodzi czy z motywami Hollyłódzkimi. To jest topowa trójka wśród pamiątek - mówi kierownik Łódzkiej Informacji Turystycznej - Hubert Koper.

W ofercie ŁIT obecnie jest ponad 300 produktów związanych z miastem - począwszy od tych oczywistych jak magnesy, kubki czy breloki; po te nieco bardziej oryginalne, jak rajstopy z łódzkimi wizerunkami, wyprodukowane przez lokalną firmę Gabriella, jedwabne poszetki do garnituru z łódzkimi muralami czy pocztówki wypełnione herbatą z pozdrowieniami z Miasta nad Łódką. Samych magnesów jest ponad 100 wzorów. Są magnesy zdjęciowe, rzeźbione, z grafiką na szkle, w formie spinnerów, czy z porcelany - wylicza kierownik ŁIT. Choć punkt nie jest klasyczną księgarnią, to posiada też w ofercie kilkanaście wydawnictw dedykowanych Łodzi. Są przewodniki łódzkie, albumy ze zdjęciami, publikacja po daniach kuchni łódzkiej oraz wydawnictwa specjalistyczne opowiadające w atrakcyjny sposób o dziejach rodzin przemysłowców: Scheiblerów, Poznańskich czy Geyerów, budowniczych potęgi przemysłowej Łodzi.

Nasze miasto najczęściej turystom kojarzy się z fabrykami, włókiennictwem, przemysłem filmowym - w tym właśnie z Misiem Uszatkiem, architekturą secesyjną i eklektyczną czy ulicą Piotrkowską i to wszystko znajduje swoje odzwierciedlenie w ofercie pamiątek z naszego miasta - dodaje Koper.

Tegoroczny sezon letni jest zaskakujący dla Łódzkiej Organizacji Turystycznej. Od początku wakacji centrum turystyczne przy ul. Piotrkowskiej 28 w Łodzi odwiedziło 9800 osób (w tym prawie 630 gości zagranicznych). To stanowi 72-procentowy wzrost w stosunku do analogicznego okresu 2020 roku. Wakacje pozytywnie nas zaskoczyły, jeśli chodzi o liczbę gości, którzy odwiedzają Łódzką Informację Turystyczną - zauważa Hubert Koper z ŁIT. Czasami mam wrażenie, że brakuje nam już miejsca na obsługę kolejnych turystów spragnionych informacji. Cieszy mnie to, że cały czas utrzymujemy wysoki stopień zadowolenia z naszych usług wśród odwiedzających, co znajduje potwierdzenie w ocenach wystawianych przy naszej wizytówce Google (średnia 4,7 w pięciostopniowej skali) i bardzo wiele osób podkreśla szeroki wybór pamiątek związanych z Łodzią - podkreśla kierownik centrum informacji.

Jedną z łódzkich nowości wydawniczych, która weszła na rynek kilka dni temu, jest niezwykle praktyczny przewodnik po województwie łódzkim autorstwa łódzkich blogerów Kamili i Pawła Florczaków z blogu ReadyforBoarding.pl pt.: "Łódzkie dla każdego" pokazujące 63 atrakcje i 10 tras zwiedzania z najciekawszymi miejscami wartymi do odwiedzenia w regionie i jego stolicy.

Łódzka Informacja Turystyczna jest czynna siedem dni w tygodniu pod adresem Piotrkowska 28. W dni powszednie jest czynna od 9:00 do 19:00, w soboty od 10:00 do 18:00, a w niedziele od 10:00 do 16:00. Więcej informacji można też znaleźć na portalu na portalu turystycznym

Wybrana oferta łódzkich pamiątek jest dostępna również na platformie Allegro pod tym adresem.