RMF24

Z dniem 1 lipca 2026 roku kierowcy w całej Polsce muszą pożegnać się z niższymi cenami paliw, które przez ostatnie miesiące zapewniał rządowy pakiet „Ceny Paliwa Niżej” (CPN). Od dziś na stacjach benzynowych obowiązują nowe, wyższe stawki, a różnice cen między poszczególnymi punktami znów stają się wyraźne.

Pakiet „Ceny Paliwa Niżej” został wprowadzony pod koniec marca tego roku jako odpowiedź na gwałtowny wzrost cen ropy na światowych rynkach, wywołany konfliktem na Bliskim Wschodzie. Dzięki obniżce VAT z 23 do 8 procent oraz redukcji akcyzy, ceny paliw na polskich stacjach pozostały niższe. Od dziś te mechanizmy przestają obowiązywać.

Kierowcy liczą złotówki

Reporter RMF FM, Paweł Konieczny, odwiedził dziś rano jedną ze stacji benzynowych, by porozmawiać z kierowcami.

Drogo, bardzo drogo i zdecydowanie za drogo. Generalnie za duże są ceny – mówił jeden z tankujących, nie kryjąc rozgoryczenia.

Inni podkreślali, że choć dla zwykłego konsumenta było taniej, to dla firm ceny i tak były wysokie.

Jest mus, no nie da się poczekać. Jak nie ma paliwa, a trzeba pracować, to trzeba zatankować – słyszymy od kolejnego rozmówcy.

O ile wzrosną ceny?

Według Urszuli Cieślak, analityczki biura Reflex, od 1 lipca ceny benzyny i oleju napędowego wzrosną średnio o 30-50 groszy na litrze.

Wzrost stawki VAT z 8 do 23 procent to na tyle znacząca różnica, że podwyżki na stacjach mogłyby sięgać nawet ponad 50 groszy za litr. Jednak z naszych analiz wynika, że ceny wzrosną o około 30-50 groszy – tłumaczyła ekspertka.

Dodatkowo zniknięcie mechanizmu cen maksymalnych sprawi, że różnice między poszczególnymi stacjami znów staną się bardziej widoczne – szczególnie przy autostradach, gdzie ceny tradycyjnie są wyższe.

Liczby nie kłamią – jak wyglądała sytuacja przed i po CPN?

Przed wprowadzeniem pakietu CPN, średnia cena benzyny 95 na polskich stacjach wynosiła 7,16 zł za litr, podczas gdy miesiąc wcześniej było to 5,73 zł. Benzyna 98 kosztowała średnio 7,85 zł (wzrost z 6,48 zł), a olej napędowy – 8,75 zł (wzrost z 5,98 zł). Po wprowadzeniu rządowych limitów ceny spadły odpowiednio do 6,16 zł za litr benzyny 95, 6,76 zł za benzynę 98 i 7,60 zł za olej napędowy. Ostatniego dnia obowiązywania pakietu, czyli 30 czerwca, ceny były jeszcze niższe: 6,00 zł za litr benzyny 95, 6,68 zł za benzynę 98 i 6,19 zł za olej napędowy.

„To było rozwiązanie tymczasowe”

Minister finansów i gospodarki, Andrzej Domański, wielokrotnie podkreślał, że pakiet CPN miał charakter tymczasowy.

Był to pakiet związany z sytuacją na Bliskim Wschodzie, z wojną, która wywindowała ceny ropy do poziomu nawet 115-116 dolarów za baryłkę. Dziś to już 70 dolarów – tłumaczył minister w rozmowie z Polsat News.

Domański przypomniał, że rząd wprowadził największy w Europie pakiet osłonowy dla kierowców, obejmujący zarówno niższą akcyzę, jak i VAT.

Od samego początku mówiliśmy, że są to rozwiązania przejściowe – zaznaczył.

Co dalej? Prognozy na najbliższe tygodnie

Eksperci przewidują, że w najbliższych dniach ceny na stacjach mogą się jeszcze zmieniać, a różnice między poszczególnymi punktami będą się pogłębiać.