Padł rekord. Coraz więcej Niemców przeprowadza się do Polski

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Coraz więcej obywateli Niemiec decyduje się na przeprowadzkę do Polski – informuje „Puls Biznesu”. Jak wynika z najnowszych danych, nasz kraj przyciąga nie tylko niższymi cenami, ale także wyższą satysfakcją z życia i poczuciem bezpieczeństwa.

Rekordowa migracja zza Odry

Według danych niemieckiego urzędu statystycznego Destatis, na które powołuje się „Puls Biznesu”, w 2025 roku do Polski wyemigrowało aż 4942 obywateli Niemiec. W tym samym czasie z Polski do Niemiec wyjechało 1720 niemieckich obywateli. Oznacza to, że saldo migracji z perspektywy Polski wyniosło ponad 3,2 tys. osób – to najwyższy wynik od 2000 roku.

Dla porównania, saldo migracji obywateli Niemiec do Francji wyniosło w tym samym czasie 1,6 tys., do Włoch 1,7 tys., do Wielkiej Brytanii 1,1 tys., a do USA 1,4 tys.

Jedynie Hiszpania przyciągnęła więcej Niemców niż Polska – saldo wyniosło tam około 4,4 tys. osób.

Polska kusi niższymi kosztami życia

Jednym z głównych czynników, które przyciągają Niemców do Polski, są zdecydowanie niższe koszty życia. W 2025 roku poziom cen konsumpcyjnych w Polsce wynosił 73,3 proc. średniej unijnej, podczas gdy w Niemczech było to aż 108,3 proc. Przeciętny koszyk dóbr i usług był więc w Polsce o jedną trzecią tańszy niż za Odrą. To sprawia, że dla wielu osób – zwłaszcza emerytów czy osób pracujących zdalnie – przeprowadzka do Polski oznacza wyraźną poprawę komfortu życia.

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Wyższa satysfakcja z życia i poczucie bezpieczeństwa

Polska nie tylko kusi niższymi cenami, ale także jakością życia – pisze „Puls Biznesu”. W 2024 roku Polacy oceniali swoją satysfakcję z życia na 7,6 punktu w skali od 0 do 10, podczas gdy średnia unijna wynosiła 7,2, a Niemcy oceniali ją na 7,0.

Co więcej, mieszkańcy Polski czują się bezpieczniej niż obywatele Niemiec. W 2023 roku tylko 2,8 proc. Polaków deklarowało, że przestępczość, przemoc lub wandalizm stanowią problem w ich okolicy, podczas gdy w Niemczech ten odsetek wynosił aż 10,7 proc.