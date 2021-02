Opony całoroczne – określane również jako wielosezonowe – zyskują coraz większą popularność. To efekt relatywnie niewielkich różnic między porami roku. Opony wielosezonowe nie muszą być wymieniane co sezon, ale przy zakupie warto zwrócić uwagę na ich oznaczenia.

Oznakowanie opon wielosezonowych budzi sporo wątpliwości. Dotyczy to dwóch najważniejszych symboli - M+S oraz 3PMSF. Ze względu na błędy w interpretacji tych oznaczeń, może okazać się, że zakupione ogumienie jest niezgodne z założeniami właściciela auta.

Uniknięcie tego błędu jest możliwe dzięki zastosowaniu właściwych filtrów podczas wyszukiwania opon. W ten sposób ograniczamy ryzyko zakupu niewłaściwych opon wielosezonowych. Serwis SklepOpon.com czytelnie wskazuje, jakie są oznaczenia ogumienia wielosezonowego. Aby określić jaki produkt będzie odpowiadał naszym potrzebom, rozszyfrujemy tajemnicze dla wielu określenia M+S i 3PMSF.

Oznaczenia na oponach wielosezonowych

Rosnąca popularność opon wielosezonowych to efekt łagodnych zim. Małe różnice między wiosną, latem, jesienią i najchłodniejszą porą roku sprawiają, że doceniono zalety ogumienia uniwersalnego. Takie rozwiązanie ma kilka zalet. To m.in.:

mniejsze koszty - brak zakupu kompletu opon na zimę i lato

rezygnacja z wydatków na wymianę opon

brak przechowywania opon - wynajmu miejsca w magazynie lub wygospodarowania przestrzeni w piwnicy



Producenci deklarują, że ich opony wielosezonowe są gotowe do użytku zimą. Należy jednak pamiętać, że nie dotyczy to wszystkich modeli. Kluczową kwestią jest wspomniane oznaczenie. To ono wskazuje, czy dany wariant sprawdzi się w trudnych zimowych warunkach.



Oznaczenia opon wielosezonowych nie są dla kierowców przejrzyste i jasne. Nie wynika to z ich niewiedzy. Jest to częstym efektem braku spójności komunikacyjnej producentów. Przykładem jest jeden z renomowanych producentów ogumienia samochodowego. W 2019 r. zaprezentował pierwszą oponę całoroczną podkreślając wszechstronność jej zastosowania. Równocześnie kilka miesięcy później wyszła linia ekskluzywnych zimówek tej samej marki. Promowane były one komunikatem wskazującym, że tylko one sprawdzą się na śniegu i w górach. Jeśli więc kierowca decyduje się na zakup opony wielosezonowej, powinien szczególną uwagę zwrócić na to, jakim symbolem jest oznaczona.

Czym jest opona wielosezonowa?

Precyzyjną i trafną definicją jest określenie zaproponowane przez koncern Michelin. Marka ta uznaje, że opony wielosezonowe to całoroczne modele, które:

są dostosowane pod względem bieżnika i konstrukcji do zimy

mają charakterystyczny układ lameli odprowadzających wilgoć

wykonane zostały z mieszanki gotowej do jazdy na nagrzanej nawierzchni

Wielosezonówki są więc połączeniem opon letnich i zimowych. W przeciwieństwie do typowych zimówek mogą być bezproblemowo używane również przy wyższych temperaturach.

Opony wielosezonowe oznaczane są dwoma symbolami - są nimi M+S oraz 3PMSF. Takie symbole oznaczają, że opony:

zostały stworzone z mieszanki dostosowanej do wysokich i niskich temperatur

mają uniwersalny bieżnik, którego rzeźba nie ściera się pod wpływem ciepła

zostały przetestowane pod kątem działania zimą

Jakie jest oznaczenie opon wielosezonowych?

3PMSF to skrót od angielskiego Three Peak Mountain Snow Flake. Jest graficznym symbolem śnieżynki, która znajduje się na tle trzech szczytów. Tego typu nawiązanie do gór podkreśla, że opony są przygotowane do jazdy na drogach o dużym nachyleniu i ryzyku oblodzeń oraz śniegu.

Symbol 3PMSF oficjalnie potwierdza, że opony są dostosowane do używania zimą. Co ważne, nie jest to tylko deklaracja. Symbol śnieżynki i skrót 3PMSF to standard honorowany przez kraje Unii Europejskiej. Oznacza, że produkt spełnia rygorystyczne jakościowe kryteria, stawiane producentom opon zimowych.

Oznaczenie 3PMSF znaleźć można również na oponach wielosezonowych. To modele całoroczne, wykorzystujące zimowe formaty bieżnika i lepszej jakości mieszanki gumowe. Dzięki temu mogą ubiegać się o oznaczenie ich symboliką alpejską. W efekcie, opony wielosezonowe ze znakiem 3PMSF uznawane są za ogumienie równie skuteczne, jak typowe ogumienie zimowe.

Diametralnie inaczej należy postrzegać opony M+S. To anglojęzyczny skrót od mud and snow, czyli błota oraz śniegu. W przeciwieństwie do opon 3PMSF, modele oznaczone M+S nie są certyfikowane. Oznacza to, że możliwość jazdy na błocie i śniegu jest jedynie deklaracją producenta. W praktyce można przyjąć, że będą one skuteczniejsze niż zwykłe opony letnie, ale nie są równoznaczne z modelami 3PMSF.

Interpretacja obu oznaczeń sprowadza się więc do założenia, że:

3PMSF to opony wielosezonowe, które wykazują się potwierdzoną skutecznością jazdy w zimowych warunkach

M+S to opony wielosezonowe, które według producenta będą skuteczniejsze zimą niż zwykłe ogumienie.



Zdecydowanie najskuteczniejszą opcją pozostaje niezmiennie zakup odrębnych opon zimowych. Warto bowiem zwrócić uwagę na fakt, że modele całoroczne są intensywniej użytkowane. Zdecydowanie szybciej utracą więc swoje właściwości. Ostateczna decyzja powinna być zawsze podejmowana w oparciu o indywidualne potrzeby kierowcy, jego styl jazdy i sposób użytkowania samochodu.