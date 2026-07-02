RMF24

Coraz więcej podróżnych doświadcza nieprzyjemnych niespodzianek na lotniskach. Overbooking, czyli sprzedaż większej liczby biletów niż dostępnych miejsc, dotyka rocznie miliony pasażerów na całym świecie. Co zrobić, gdy mimo ważnego biletu nie zostaniesz wpuszczony na pokład? Sprawdź, jakie masz prawa i jak możesz dochodzić odszkodowania.

Overbooking – powszechny problem podróżnych

Nadrezerwacja, znana również jako overbooking, to praktyka stosowana przez linie lotnicze na całym świecie. Przewoźnicy zakładają, że część pasażerów nie pojawi się na odprawie, dlatego sprzedają więcej biletów niż miejsc w samolocie. Niestety, skutkiem tej strategii są sytuacje, w których nawet osoby z ważnym biletem i paszportem nie mogą wejść na pokład.

Według najnowszych badań, każdego roku aż 6,6 miliona pasażerów zostaje odprawionych z kwitkiem. W ciągu ostatniej dekady problem ten dotknął blisko 21 milionów osób. Dla wielu z nich oznacza to nie tylko zmarnowane wakacje, ale również poważne straty finansowe.

Co robić, gdy nie wpuszczą cię na pokład?

W przypadku odmowy wejścia na pokład z powodu nadrezerwacji, linie lotnicze mają obowiązek zaoferować alternatywny lot lub zwrot kosztów biletu. Z danych wynika, że 84 procent poszkodowanych otrzymuje propozycję innej podróży, jednak około miliona pasażerów rocznie nie dostaje żadnej alternatywy.

Eksperci radzą, by w takiej sytuacji przede wszystkim uzyskać pisemne potwierdzenie odmowy wejścia na pokład od przewoźnika. Następnie warto negocjować z linią lotniczą warunki dalszej podróży oraz ewentualne odszkodowanie. Kluczowe jest również zachowanie wszystkich dokumentów związanych z podróżą, które mogą być niezbędne przy składaniu roszczenia.

Odszkodowanie i ubezpieczenie – jak dochodzić swoich praw?

Pasażerowie, którym odmówiono wejścia na pokład, mają prawo ubiegać się o odszkodowanie od linii lotniczych. Wysokość rekompensaty zależy od długości lotu i czasu oczekiwania na alternatywny transport. Warto także sprawdzić, czy posiadane ubezpieczenie turystyczne obejmuje zakłócenia podróży – niektóre polisy przewidują dodatkowe świadczenia w takich sytuacjach.

Niestety, jak pokazują statystyki, niemal dwie trzecie poszkodowanych ponosi straty finansowe, a mniej niż połowa decyduje się na zgłoszenie roszczenia do ubezpieczyciela. Eksperci podkreślają, że warto walczyć o swoje prawa i nie zostawiać sprawy bez reakcji.

Jak uniknąć problemów z nadrezerwacją?

Choć całkowite wyeliminowanie ryzyka nadrezerwacji jest trudne, można zminimalizować szanse na kłopoty. Warto odprawić się online jak najwcześniej i pojawić się na lotnisku z odpowiednim wyprzedzeniem. Posiadanie wszystkich dokumentów oraz znajomość swoich praw mogą okazać się kluczowe w przypadku problemów przy bramce.