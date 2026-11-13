Otyłość kosztuje miliardy złotych. Producenci leków chcą pieniędzy z budżetu państwa

RMF24

Producenci leków na otyłość intensyfikują działania, by ich preparaty zostały objęte refundacją. W grę wchodzą ogromne pieniądze – zarówno wydane na lobbing i sponsoring, jak i potencjalne koszty dla budżetu państwa. Jak wynika z ustaleń „Rzeczpospolitej” państwo wydałoby w ciągu kilku lat około 1,5 miliarda złotych.

Firmy farmaceutyczne Eli Lilly i Novo Nordisk, odpowiedzialne za popularne leki na otyłość Mounjaro i Wegovy, w ubiegłym roku przekazały lekarzom oraz organizacjom ochrony zdrowia około 25 milionów złotych. Z tej sumy aż 16 milionów złotych trafiło na sponsoring towarzystw naukowych, uczelni, szpitali oraz organizacji pacjenckich. Kolejne 9 milionów złotych przeznaczono na wynagrodzenia dla medyków za świadczone usługi. Wydatki te nie obejmują dodatkowych kosztów, takich jak finansowanie wyjazdów na konferencje.

Pieniądze od koncernów farmaceutycznych wspierają także kampanie społeczne i inicjatywy edukacyjne dotyczące leczenia otyłości. W wydarzeniach organizowanych m.in. w parlamencie uczestniczą podmioty finansowane przez producentów leków. Szczególnie aktywne w działaniach na rzecz walki z otyłością są wicemarszałek Sejmu Monika Wielichowska oraz senator Agnieszka Gorgoń-Komor z Koalicji Obywatelskiej.

Miliony na lobbing, miliardy do wydania

Przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia nie kryją zaniepokojenia skalą lobbingu, który – jak podkreślają – przekroczył już „mury parlamentu i granice przyzwoitości”.

Według szacunków, objęcie refundacją leku Mounjaro oznaczałoby dla budżetu państwa dodatkowy wydatek rzędu 550 milionów złotych w ciągu dwóch lat, natomiast refundacja Wegovy kosztowałaby około 860 milionów złotych w ciągu czterech lat. Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji na razie nie zarekomendował refundacji żadnej z tych terapii.

Tymczasem Polacy już teraz wydają na te leki ogromne kwoty z własnej kieszeni. W ubiegłym roku na preparaty Mounjaro i Wegovy przeznaczono niemal 1,5 miliarda złotych – z czego 1,29 miliarda złotych na Mounjaro i 182 miliony złotych na Wegovy.