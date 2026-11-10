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Oto lista nowych generałów. Prezydent zdecydował

Opracowanie: Publikacja: Dzisiaj, 10 listopada (09:57)

Prezydent Karol Nawrocki powołał dziesięciu oficerów na stopnie generalskie. Wśród nich jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak.

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Oto lista nowych generałów. Prezydent zdecydował
Prezydent mianował dziesięciu oficerów Wojska Polskiego na stopnie generalskie (Na zdjęciu ilustracyjnym widoczne buławy generalskie, fot. Paweł Supernak/Piotr Nowak) /PAP

Ceremonia wręczenia aktów mianowania odbędzie się tradycyjnie 11 listopada podczas centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. O powołania wnioskował Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Listę wyróżnionych oficerów opublikowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Na stopień generała broni mianowany został: 

  • gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych 

Na stopień generała dywizji mianowany został: 

  • gen. bryg. Rafał Miernik – Szef Zarządu Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 

Na stopień generała brygady mianowani zostali: 

  • płk Piotr Bieniek – Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej 
  • płk Mariusz Czeczko – Dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej 
  • płk Robert Frommholz – Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia 
  • płk Przemysław Gogoliński – Zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego 
  • płk pil. Krzysztof Kwiatkowski – Dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych 
  • płk Tomasz Łysek – Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej 
  • płk Andrzej Magiera – Dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej 
  • płk Bogdan Sowa – Szef Zarządu Organizacji i Zasobów Osobowych P-1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego 

Pierwszym stopniem generalskim w Wojsku Polskim jest generał brygady (a w marynarce kontradmirał). Kolejnymi generał dywizji (wiceadmirał), generał broni (admirał floty) i generał. Tym ostatnim, według informacji z sierpnia tego roku, szczycą się obecnie Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesław Kukuła, a także Sławomir Wojciechowski.


Źródło: RMF24

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