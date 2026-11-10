Oto lista nowych generałów. Prezydent zdecydował

RMF24

Chcesz widzieć więcej artykułów od RMF24? dodaj w Google

Prezydent Karol Nawrocki powołał dziesięciu oficerów na stopnie generalskie. Wśród nich jest Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak.

Ceremonia wręczenia aktów mianowania odbędzie się tradycyjnie 11 listopada podczas centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. O powołania wnioskował Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Listę wyróżnionych oficerów opublikowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.

Na stopień generała broni mianowany został:

gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych

Na stopień generała dywizji mianowany został:

gen. bryg. Rafał Miernik – Szef Zarządu Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Na stopień generała brygady mianowani zostali:

płk Piotr Bieniek – Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej

płk Mariusz Czeczko – Dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej

płk Robert Frommholz – Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia

płk Przemysław Gogoliński – Zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego

płk pil. Krzysztof Kwiatkowski – Dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych

płk Tomasz Łysek – Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej

płk Andrzej Magiera – Dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej

płk Bogdan Sowa – Szef Zarządu Organizacji i Zasobów Osobowych P-1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

Pierwszym stopniem generalskim w Wojsku Polskim jest generał brygady (a w marynarce kontradmirał). Kolejnymi generał dywizji (wiceadmirał), generał broni (admirał floty) i generał. Tym ostatnim, według informacji z sierpnia tego roku, szczycą się obecnie Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesław Kukuła, a także Sławomir Wojciechowski.