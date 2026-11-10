Oto lista nowych generałów. Prezydent zdecydował

Ceremonia wręczenia aktów mianowania odbędzie się tradycyjnie 11 listopada podczas centralnych obchodów Narodowego Święta Niepodległości. O powołania wnioskował Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
Listę wyróżnionych oficerów opublikowało Biuro Bezpieczeństwa Narodowego.
Na stopień generała broni mianowany został:
- gen. dyw. pil. Ireneusz Nowak – Dowódca Operacyjny Rodzajów Sił Zbrojnych
Na stopień generała dywizji mianowany został:
- gen. bryg. Rafał Miernik – Szef Zarządu Szkolenia P-7 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Na stopień generała brygady mianowani zostali:
- płk Piotr Bieniek – Dowódca 6 Brygady Powietrznodesantowej
- płk Mariusz Czeczko – Dowódca 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej
- płk Robert Frommholz – Zastępca Szefa Agencji Uzbrojenia
- płk Przemysław Gogoliński – Zastępca Prezesa Agencji Mienia Wojskowego
- płk pil. Krzysztof Kwiatkowski – Dowódca 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych
- płk Tomasz Łysek – Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej
- płk Andrzej Magiera – Dowódca 1 Pomorskiej Brygady Logistycznej
- płk Bogdan Sowa – Szef Zarządu Organizacji i Zasobów Osobowych P-1 Sztabu Generalnego Wojska Polskiego
Pierwszym stopniem generalskim w Wojsku Polskim jest generał brygady (a w marynarce kontradmirał). Kolejnymi generał dywizji (wiceadmirał), generał broni (admirał floty) i generał. Tym ostatnim, według informacji z sierpnia tego roku, szczycą się obecnie Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Wiesław Kukuła, a także Sławomir Wojciechowski.