Oszuści przejmują konta na WhatsAppie. Ofiarą padł wiceminister MS

RMF24

Rzeczniczka Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Karolina Gałecka, ostrzega przed nową falą ataków w sieci. Przestępcy znaleźli kolejny sposób na wyłudzanie danych i przejmowanie kontroli nad profilami użytkowników popularnego komunikatora WhatsApp. Metoda opiera się na podszywaniu się pod znajomych i wysyłaniu wiadomości z prośbą o wsparcie w rzekomym konkursie poprzez oddanie głosu.

Ofiarą tej cyberpułapki padł m.in. wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha, który o incydencie poinformował w mediach społecznościowych.

„Jeśli ktoś na WhtasApp dostał ode mnie wiadomość z linkiem do głosowania, proszę nie klikać. To wirus!” – napisał na X wiceszef MS.

Mechanizm oszustwa i niebezpieczne kody

Eksperci z CERT Polska – zespołu reagowania na incydenty w sieci działającego w instytucie badawczym NASK – wyjaśniają, jak przebiega atak. Po kliknięciu w przesłany odnośnik rzekomym warunkiem oddania głosu jest przeprowadzenie „weryfikacji” za pomocą konta WhatsApp.

W tym momencie oszuści próbują sparować z profilem ofiary własne urządzenie. Robią to, nakłaniając użytkownika do zeskanowania w aplikacji podstawionego kodu QR lub przepisania kodu weryfikacyjnego. Jeśli im się to uda, zyskują pełny dostęp do konta.

Jak obronić się przed atakiem?

Specjaliści z CERT przypominają, że w przypadku padnięcia ofiarą takiego oszustwa kluczowa jest szybka reakcja. Jedynym skutecznym sposobem na natychmiastowe „odcięcie” przestępcom dostępu jest jak najszybsze odparowanie wszystkich nieznanych urządzeń w ustawieniach aplikacji WhatsApp.

Każda podejrzana wiadomość oraz strona internetowa powinny być zgłaszane do odpowiednich służb. Zgłoszenia można wysyłać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej CERT Polska lub bezpośrednio w aplikacji mObywatel, korzystając z funkcji „Bezpiecznie w sieci”.