Ponad 220 cm śniegu leży na Kasprowym Wierchu i ponad 60 cm w samym Zakopanem. Do jutra może go przybyć kilkadziesiąt centymetrów, co gorsza opadom ma towarzyszyć silny wiatr, który wywoła zamiecie i zawieje śnieżne. O rozwagę i ostrożność na drogach i w górach apeluje wojewoda Małopolski. Ratownicy górscy radzą, by zrezygnować z wychodzenia na turystyczne szlaki.

