Ostatnie dni na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy. Kto może z niego skorzystać?

Dla kogo bon ciepłowniczy 2026?
Bon ciepłowniczy to pomoc skierowana do gospodarstw domowych o niższych dochodach, korzystających z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Warunkiem jest przekroczenie ceny 170 zł netto za gigadżul (GJ) ciepła. Z bonu mogą skorzystać zarówno osoby samotne, jak i rodziny, które spełniają kryteria dochodowe:
- gospodarstwo jednoosobowe - dochód nie wyższy niż 3272,69 zł miesięcznie na osobę,
- gospodarstwo wieloosobowe - dochód nie wyższy niż 2454,52 zł miesięcznie na osobę.
W przypadku przekroczenia tych progów, wysokość bonu zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.
Bon ciepłowniczy nie jest przeznaczony dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ogrzewają się indywidualnie np. gazem, pelletem, węglem czy pompą ciepła.
Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z bonu ciepłowniczego?
Oprócz kryteriów dochodowych, wnioskodawca musi:
- mieszkać i przebywać w Polsce,
- być obywatelem Polski lub posiadać odpowiednie zezwolenie na pobyt (dotyczy cudzoziemców),
- korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne,
- płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ netto.
Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?
Wnioski można składać przez internet lub osobiście w urzędzie. Do wniosku należy przygotować:
- dane wszystkich członków gospodarstwa domowego,
- zaświadczenie od zarządcy budynku (wspólnoty lub spółdzielni) o korzystaniu z ciepła systemowego i wysokości ceny ciepła – chyba że gospodarstwo jest bezpośrednim odbiorcą ciepła,
- dane kontaktowe oraz numer rachunku bankowego,
- informacje o dochodach wszystkich domowników.
Wniosek można podpisać elektronicznie (profilem zaufanym, e-dowodem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
Czas na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy do końca sierpnia
Obecnie bon ciepłowniczy można otrzymać za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2026 r.
Wysokość bonu zależy od ceny ciepła netto:
- 1000 zł – jeśli cena ciepła wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ,
- 2000 zł – jeśli cena ciepła wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ,
- 3500 zł – jeśli cena ciepła przekracza 230 zł/GJ.
Usługa jest całkowicie bezpłatna.