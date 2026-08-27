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Ostatnie dni na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy. Kto może z niego skorzystać?

Autor: Publikacja: Dzisiaj, 27 sierpnia (07:23)

Do 31 sierpnia 2026 roku gospodarstwa domowe mogą ubiegać się o bon ciepłowniczy. To finansowe wsparcie dla osób, które odczuwają skutki wzrostu cen ciepła po wygaśnięciu mechanizmu maksymalnej ceny dostawy ciepła. Sprawdzamy, kto może otrzymać nawet 3500 zł i jak złożyć wniosek.

Ostatnie dni na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy. Kto może z niego skorzystać?
Czas na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy upływa 31 sierpnia /Shutterstock
  • Bon ciepłowniczy przysługuje gospodarstwom domowym o niskich dochodach korzystającym z ciepła systemowego, gdy cena ciepła netto przekracza 170 zł/GJ.
  • Maksymalna kwota wsparcia to 3500 zł.
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Dla kogo bon ciepłowniczy 2026?

Bon ciepłowniczy to pomoc skierowana do gospodarstw domowych o niższych dochodach, korzystających z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwa energetyczne. Warunkiem jest przekroczenie ceny 170 zł netto za gigadżul (GJ) ciepła. Z bonu mogą skorzystać zarówno osoby samotne, jak i rodziny, które spełniają kryteria dochodowe:

  • gospodarstwo jednoosobowe - dochód nie wyższy niż 3272,69 zł miesięcznie na osobę,
  • gospodarstwo wieloosobowe - dochód nie wyższy niż 2454,52 zł miesięcznie na osobę.

W przypadku przekroczenia tych progów, wysokość bonu zostanie pomniejszona zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”.

Bon ciepłowniczy nie jest przeznaczony dla właścicieli domów jednorodzinnych, którzy ogrzewają się indywidualnie np. gazem, pelletem, węglem czy pompą ciepła.

Jakie warunki trzeba spełnić, żeby skorzystać z bonu ciepłowniczego?

Oprócz kryteriów dochodowych, wnioskodawca musi:

  • mieszkać i przebywać w Polsce,
  • być obywatelem Polski lub posiadać odpowiednie zezwolenie na pobyt (dotyczy cudzoziemców),
  • korzystać z ciepła systemowego dostarczanego przez przedsiębiorstwo energetyczne,
  • płacić za ciepło powyżej 170 zł/GJ netto.


Jak złożyć wniosek o bon ciepłowniczy?

Wnioski można składać przez internet lub osobiście w urzędzie. Do wniosku należy przygotować:

  • dane wszystkich członków gospodarstwa domowego,
  • zaświadczenie od zarządcy budynku (wspólnoty lub spółdzielni) o korzystaniu z ciepła systemowego i wysokości ceny ciepła – chyba że gospodarstwo jest bezpośrednim odbiorcą ciepła,
  • dane kontaktowe oraz numer rachunku bankowego,
  • informacje o dochodach wszystkich domowników.

Wniosek można podpisać elektronicznie (profilem zaufanym, e-dowodem lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Czas na złożenie wniosku o bon ciepłowniczy do końca sierpnia 

Obecnie bon ciepłowniczy można otrzymać za okres 1 stycznia – 31 grudnia 2026 r. Termin składania wniosków upływa 31 sierpnia 2026 r.

Wysokość bonu zależy od ceny ciepła netto:

  • 1000 zł – jeśli cena ciepła wynosi powyżej 170 zł/GJ do 200 zł/GJ,
  • 2000 zł – jeśli cena ciepła wynosi powyżej 200 zł/GJ do 230 zł/GJ,
  • 3500 zł – jeśli cena ciepła przekracza 230 zł/GJ.

Usługa jest całkowicie bezpłatna.


Źródło: RMF24
Tagi: bon ciepłowniczy
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