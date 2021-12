To już ostatni dzwonek na to, by zakupić świąteczne prezenty. Jeśli nadal nie wybrałeś upominków dla bliskich, nie ryzykuj, że utkną w dostawie. Okres przedświąteczny to czas, w którym większość firm nie gwarantuje Ci doręczenia w przewidywanym terminie. Poczta oraz firmy kurierskie wręcz nie nadążają z realizacją zamówień. Nic dziwnego, że wiele osób przemierza otwarte sklepy z nadzieją, że jeszcze trafią na wymarzone upominki dla rodziny. Takie zakupy „na ostatnią chwilę”, mogą być powodem dużej frustracji i niezadowolenia. W sklepach są tłumy, które podobnie tak jak Ty, nie mogły zdecydować się, co wybrać, a zakupy w nerwach i pospiechu sprzyjają złym decyzjom i… przepłacaniu. Jak wykorzystać te ostatnie dni, kiedy otwarte sklepy kuszą promocjami świątecznymi? Najlepiej odwiedź sklep Media Expert i dokonaj zakupów z gwarancją dostawy przed Świętami. Tu nie tylko znajdziesz najlepsze prezenty, ale i pozbędziesz się wszelkich obaw o to, czy aby na pewno Mikołaj dotrze na czas.

/ Materiały prasowe Gwarancja dostawy w całej Polsce W sklepach Media Expert, znajdziesz bogaty wybór prezentów. Możesz też liczyć na cenne rady doświadczonego personelu. Jeśli jednak wolisz, skorzystaj ze sklepu internetowego, w którym uruchomiliśmy specjalną maszynę losującą, która ułatwi Ci znalezienie odpowiednich prezentów dla całej rodziny. Wystarczy, że wybierzesz, dla kogo ma być upominek i określisz swój budżet, a po chwili dostaniesz kilka ciekawych propozycji, które na pewno przypadną Ci do gustu - ale przede wszystkim spodobają się osobom obdarowanym. / Materiały prasowe Sprawdź maszynę losującą tutaj >> Jeśli nie chcesz zdawać się na maszynę losującą, możesz sam krok po kroku wybrać upominek spośród wielu propozycji pogrupowanych według tego, dla kogo go szukasz - na przykład "Dla niej", "Dla niego", "Dla dzieci", czy "Dla uczniów i studentów" - i nie tylko. Upominki podzielone są także tematycznie, by znając czyjeś pasje i upodobania, móc dobrać najciekawszy. W ten sposób wybierzesz prezent przez pryzmat tego, czym dana osoba się interesuje. Na przykład szukać upominków w grach, gadżetach i nowościach, filmach i serialach, czy grupie tematycznej "nauka". To bardzo proste, a najważniejsze, że dostawa przed świętami! Innym sposobem na znalezienie najlepszych prezentów, jest skorzystanie z listy świątecznych hitów, czy też szukanie prezentów według klucza cenowego. W ten sposób od razu określisz zasób swojego portfela i znajdziesz upominek dopasowany do swoich możliwości finansowych. Potrzebujesz inspiracji? To nasze pomysły na prezenty Na świątecznej stronie Media Expert znajdziesz także tysiące inspiracji, podzielonych na kategorie, takie jak "dla fanów Apple", "dla graczy", "dla miłośników muzyki", "dla kawoszy", czy "dla zmarzluchów". W tych propozycjach znajdują się bardzo różnorodne produkty, wśród których z pewnością są te, które spełnią Twoje oczekiwania. Oto kilka przykładów. Prezent dla niej? Jeśli lubi zdrowy styl życia, wybrać możesz na przykład sprzęt do gotowania zdrowej żywności, jak parowar Tefal VC1401, blender kielichowy Bosch MMB65G5M. Dla każdej sportsmenki czy bizneswoman, idealny będzie elegancki smartwatch w kolorze różowego złota Forever Forevive 2-SB 330, który pomoże jej utrzymać kondycję i kontrolować parametry podczas treningu, jak i czuwać nad organizacją każdego dnia. / Materiały prasowe Jeśli szukasz upominku dla niego, również masz wiele możliwości, takich jak ładowarka indukcyjna Apple MagSafe Charger, czy słuchawki nauszne JBL Tune 500BT, dla tych którzy uwielbiają muzykę i muszą mieć zawsze naładowany smartwatch. Dla dbających o siebie panów, mamy golarkę Braun Seria 3 300BT. Zarost będzie idealnie przycięty. Wybór jest naprawdę ogromny.

/Materiały prasowe Jak zrobić zakupy z dostawą przed świętami? Otwarte sklepy Media Expert, znajdują się w całej Polsce. Dostaniesz w nich towar od ręki. Możesz też dokonać zakupów w sklepie internetowym. Dokonując zakupów na kwotę od 99 złotych, liczyć możesz na darmową dostawę w kolejnym dniu roboczym. Wybrać możesz także opcję "dostawa już jutro", dzięki czemu zyskasz pewność, że Twoje zakupy na pewno dotrą. Inną możliwością jest odbiór osobisty, w dowolnym sklepie w kraju. Sprawdź naszą ofertę świąteczną już dziś i skorzystaj z wielu czekających tam promocji. Ciesz się gwarancją dostawy przed Świętami!

RMF 24